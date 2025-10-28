Индия и россия подписали соглашение о совместном производстве пассажирских самолетов — за несколько недель до визита диктатора владимира путина, что свидетельствует об устойчивости отношений между Москвой и Нью-Дели, несмотря на растущее давление со стороны Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Государственная компания Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) подписала соглашение с российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) о производстве гражданских региональных самолетов SJ-100, говорится в заявлении HAL во вторник. В сообщении не уточняется, предусматривает ли соглашение передачу технологий Индии или какие объемы инвестиций в проект.

Издание отмечает, что объявление о подписании соглашения состоялось накануне запланированного на декабрь визита Путина в Индию — в то время, когда отношения между странами находятся под пристальным вниманием. Президент США Дональд Трамп и представители его администрации неоднократно критиковали Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти и ввели 50% пошлины на индийские товары, назвав это наказанием как за торговые барьеры, так и за тесные связи с Москвой.

Это также станет первым случаем, когда полноценный пассажирский самолет будет произведен в Индии. Это сотрудничество между HAL и ОАК является результатом взаимного доверия между организациями - указано в заявлении.

В рамках договоренности HAL получит права на производство SJ-100 — двухмоторного узкофюзеляжного самолета для индийских заказчиков, добавили в компании.

Это соглашение усиливает инициативу премьер-министра Нарендры Моди по развитию локального производства и может обеспечить Индию большим количеством самолетов для короткомагистральных перевозок, ведь страна планирует удвоить количество аэропортов до 350 к 2047 году - отмечает издание.

HAL не ответила на запрос Bloomberg с просьбой уточнить, какой объем капитала будет привлечен к проекту или какие авиакомпании уже выразили заинтересованность в новом самолете. Компания также сталкивается с трудностями в производстве достаточного количества истребителей для Воздушных сил Индии, что вызывает обеспокоенность относительно уровня оборонной готовности страны.

