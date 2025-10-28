Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
Київ • УНН
Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Ltd. підписала угоду з російською United Aircraft Corp. про виробництво цивільних пасажирських літаків SJ-100.
Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків - за кілька тижнів до візиту диктатора володимира путіна, що свідчить про стійкість відносин між москвою та Нью-Делі, попри зростаючий тиск з боку Білого дому. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Державна компанія Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) підписала угоду з російською Об’єднаною авіабудівною корпорацією (UAC) про виробництво цивільних регіональних літаків SJ-100, йдеться у заяві HAL у вівторок. У повідомленні не уточнюється, чи передбачає угода передачу технологій Індії або які обсяги інвестицій у проєкт.
Видання зауважує, що оголошення про підписання угоди відбулося напередодні запланованого на грудень візиту путіна до Індії — у той час, коли відносини між країнами перебувають під пильною увагою. Президент США Дональд Трамп і представники його адміністрації неодноразово критикували Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти та запровадили 50% мита на індійські товари, назвавши це покаранням як за торговельні бар’єри, так і за тісні зв’язки з москвою.
Це також стане першим випадком, коли повноцінний пасажирський літак буде вироблено в Індії. Ця співпраця між HAL і UAC є результатом взаємної довіри між організаціями
У межах домовленості HAL отримає права на виробництво SJ-100 — двомоторного вузькофюзеляжного літака для індійських замовників, додали в компанії.
Ця угода підсилює ініціативу прем’єр-міністра Нарендри Моді щодо розвитку локального виробництва та може забезпечити Індію більшою кількістю літаків для короткомагістральних перевезень, адже країна планує подвоїти кількість аеропортів до 350 до 2047 року
HAL не відповіла на запит Bloomberg із проханням уточнити, який обсяг капіталу буде залучено до проєкту або які авіакомпанії вже висловили зацікавленість у новому літаку. Компанія також стикається з труднощами у виробництві достатньої кількості винищувачів для Повітряних сил Індії, що викликає занепокоєння щодо рівня оборонної готовності країни.
