Індія та росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків - за кілька тижнів до візиту диктатора володимира путіна, що свідчить про стійкість відносин між москвою та Нью-Делі, попри зростаючий тиск з боку Білого дому. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Державна компанія Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) підписала угоду з російською Об’єднаною авіабудівною корпорацією (UAC) про виробництво цивільних регіональних літаків SJ-100, йдеться у заяві HAL у вівторок. У повідомленні не уточнюється, чи передбачає угода передачу технологій Індії або які обсяги інвестицій у проєкт.

Видання зауважує, що оголошення про підписання угоди відбулося напередодні запланованого на грудень візиту путіна до Індії — у той час, коли відносини між країнами перебувають під пильною увагою. Президент США Дональд Трамп і представники його адміністрації неодноразово критикували Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти та запровадили 50% мита на індійські товари, назвавши це покаранням як за торговельні бар’єри, так і за тісні зв’язки з москвою.

Це також стане першим випадком, коли повноцінний пасажирський літак буде вироблено в Індії. Ця співпраця між HAL і UAC є результатом взаємної довіри між організаціями - зазначено в заяві.

У межах домовленості HAL отримає права на виробництво SJ-100 — двомоторного вузькофюзеляжного літака для індійських замовників, додали в компанії.

Ця угода підсилює ініціативу прем’єр-міністра Нарендри Моді щодо розвитку локального виробництва та може забезпечити Індію більшою кількістю літаків для короткомагістральних перевезень, адже країна планує подвоїти кількість аеропортів до 350 до 2047 року - зазначає видання.

HAL не відповіла на запит Bloomberg із проханням уточнити, який обсяг капіталу буде залучено до проєкту або які авіакомпанії вже висловили зацікавленість у новому літаку. Компанія також стикається з труднощами у виробництві достатньої кількості винищувачів для Повітряних сил Індії, що викликає занепокоєння щодо рівня оборонної готовності країни.

В Індії найбільший покупець російської нафти заявив про дотримання західних санкцій - Reuters