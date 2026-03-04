$43.450.22
Эксклюзив
13:52 • 9010 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 10570 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 17732 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 45485 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 74606 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 62986 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 66285 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61118 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34632 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28623 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
россия готова перенаправить нефть в Индию из-за конфликта на Ближнем Востоке - Reuters

Киев • УНН

 • 408 просмотра

россия готова перенаправить в Индию около 9,5 млн баррелей нефти, уже находящихся у индийских вод, для компенсации перебоев поставок с Ближнего Востока. Индия ищет альтернативные источники поставок, поскольку ее запасы сырой нефти покрывают лишь 25 дней потребности.

россия готова перенаправить нефть в Индию из-за конфликта на Ближнем Востоке - Reuters

Россия готова перенаправить нефть в Индию, чтобы компенсировать перебои в поставках с Ближнего Востока, при этом около 9,5 млн баррелей российской нефти находятся на судах у индийских вод и могут добраться до страны в течение нескольких недель. Об этом Reuters сообщил источник в отрасли с прямым доступом к информации, пишет УНН.

Детали

Источник отказался назвать, куда изначально направлялись грузы не российского флота, но отметил, что они могут быть доставлены в Индию в течение нескольких недель, что позволит быстро облегчить ситуацию для переработчиков.

Индия уязвима к перебоям в поставках, поскольку запасы сырой нефти покрывают лишь около 25 дней потребности, а переработчики имеют аналогично ограниченные запасы газойля, бензина и сжиженного нефтяного газа.

Источник в правительстве Индии сообщил, что Нью-Дели ищет альтернативные источники поставок, готовясь к продолжению конфликта на Ближнем Востоке более 10–15 дней.

Поиск альтернативного снабжения

Перебои имеют немедленные последствия для рынка: около 40% импорта сырой нефти Индии проходит через Ормузский пролив, важнейший маршрут экспорта нефти в мире, и почти полное закрытие этого маршрута заставило третьего по объему потребителя нефти искать альтернативы.

Индийские переработчики обрабатывают около 5,6 млн баррелей нефти в день. Пролив стал недоступным после ударов по судам со стороны Ирана, которые произошли в ответ на удары США и Израиля по объектам в Иране, начавшиеся в субботу.

Источник отрасли, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Россия готова обеспечить Индию до 40% потребностей в нефти.

Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти02.03.26, 23:04 • 13409 просмотров

Импорт российской нефти Индией снизился до около 1,1 млн баррелей в день в январе - самый низкий уровень с ноября 2022 года, когда Нью-Дели пытался избежать американских тарифов, что снизило долю Москвы в общем импорте нефти до 21,2%, по данным отрасли. Источник отметил, что в феврале доля выросла примерно до 30%.

Индийские переработчики регулярно контактируют с трейдерами российской нефти, но любое увеличение поставок из Москвы будет зависеть от указаний правительства, поскольку продолжаются торговые переговоры с США, сообщили два источника в сфере переработки.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп согласился снять карательные тарифы на импорт из Индии из-за закупки российской нефти, заявив, что Нью-Дели согласился "прекратить покупку российской нефти".

Индия этого не сделала, настаивая, что ее стратегия заключается в диверсификации поставок в соответствии с рыночными условиями и "меняющейся международной ситуацией".

Министерства иностранных дел и нефти Индии, а также посольство России в Нью-Дели пока не предоставили комментариев относительно возможного увеличения закупок из России. Источник в Индии сообщил, что накануне войны в Иране индийские компании не получали указаний избегать российской нефти.

"Рынок продавца" для нефти

Хотя российская нефть продается со скидкой от мировых цен со времени вторжения России в Украину в 2022 году, сейчас эта разница уменьшится, поскольку "рынок стал рынком продавца", отметил источник, знакомый с торговлей российской нефтью.

Источник сообщил, что Россия также готова продавать Индии сжиженный природный газ после того, как главный поставщик Катар приостановил производство в понедельник из-за расширения конфликта.

Индийские компании сократили поставки газа некоторым промышленным клиентам для управления дефицитом, сообщало Reuters.

И Китай, и Индия, крупнейшие потребители энергии в Азии, получают около половины своего импорта нефти с Ближнего Востока, но Индия имеет значительно меньшие запасы, чем Китай, и более уязвима к региональным перебоям, поскольку закупки из России снизились под давлением США.

Напомним

Трамп заявил, что ВМС США могут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив при необходимости, а также приказал Международной корпорации финансирования развития США обеспечить политическое страхование рисков и гарантии для судоходства в Персидском заливе.

Ольга Розгон

