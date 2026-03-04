$43.450.22
росія готова перенаправити нафту до Індії через конфлікт на Близькому Сході - Reuters

Київ • УНН

 • 140 перегляди

росія готова перенаправити до Індії близько 9,5 млн барелів нафти, що вже перебувають біля індійських вод, для компенсації перебоїв постачання з Близького Сходу. Індія шукає альтернативні джерела постачання, оскільки її запаси сирої нафти покривають лише 25 днів потреби.

росія готова перенаправити нафту до Індії через конфлікт на Близькому Сході - Reuters

Росія готова перенаправити нафту в Індію, щоб компенсувати перебої у постачанні з Близького Сходу, при цьому близько 9,5 млн барелів російської нафти перебувають на судах біля індійських вод і можуть дістатися країни протягом кількох тижнів. Про це Reuters повідомило джерело в галузі з прямим доступом до інформації, пише УНН.

Деталі

Джерело відмовилося назвати, куди спочатку прямували вантажі не російського флоту, але зазначило, що вони можуть бути доставлені в Індію протягом кількох тижнів, що дозволить швидко полегшити ситуацію для переробників.

Індія уразлива до перебоїв у постачанні, оскільки запаси сирої нафти покривають лише близько 25 днів потреби, а переробники мають аналогічно обмежені запаси газойлю, бензину та зрідженого нафтового газу.

Джерело в уряді Індії повідомило, що Нью-Делі шукає альтернативні джерела постачання, готуючись до продовження конфлікту на Близькому Сході понад 10–15 днів.

Пошук альтернативного постачання

Перебої мають негайні наслідки для ринку: близько 40% імпорту сирої нафти Індії проходить через Ормузьку протоку, найважливіший маршрут експорту нафти у світі, і майже повне закриття цього маршруту змусило третього за обсягом споживача нафти шукати альтернативи.

Індійські переробники обробляють близько 5,6 млн барелів нафти на день. Протока стала недоступною після ударів по суднах з боку Ірану, які відбулися у відповідь на удари США та Ізраїлю по об’єктах в Ірані, що почалися в суботу.

Джерело галузі, яке побажало залишитися анонімним, заявило, що Росія готова забезпечити Індію до 40% потреб у нафті.

Іран закрив Ормузьку протоку та погрожує підпалити судна, які спробують пройти02.03.26, 23:04 • 13408 переглядiв

Імпорт російської нафти Індією знизився до близько 1,1 млн барелів на день у січні - найнижчий рівень з листопада 2022 року, коли Нью-Делі намагався уникнути американських тарифів, що знизило частку Москви у загальному імпорті нафти до 21,2%, за даними галузі. Джерело зазначило, що у лютому частка зросла приблизно до 30%.

Індійські переробники регулярно контактують з трейдерами російської нафти, але будь-яке збільшення поставок із Москви залежатиме від вказівок уряду, оскільки тривають торгові переговори зі США, повідомили два джерела у сфері переробки.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп погодився зняти каральні тарифи на імпорт з Індії через закупівлю російської нафти, заявивши, що Нью-Делі погодився "припинити купівлю російської нафти".

Індія цього не зробила, наполягаючи, що її стратегія полягає у диверсифікації постачання відповідно до ринкових умов та "змінюваної міжнародної ситуації".

Міністерства закордонних справ та нафти Індії, а також посольство Росії у Нью-Делі, поки не надали коментарів щодо можливого збільшення закупівель з Росії. Джерело в Індії повідомило, що напередодні війни в Ірані індійські компанії не отримували вказівок уникати російської нафти.

"Ринок продавця" для нафти

Хоча російська нафта продається зі знижкою від світових цін з часу вторгнення Росії в Україну у 2022 році, зараз ця різниця зменшиться, оскільки "ринок став ринком продавця", зазначило джерело, знайоме з торгівлею російською нафтою.

Джерело повідомило, що росія також готова продавати Індії зріджений природний газ після того, як головний постачальник Катар призупинив виробництво у понеділок через розширення конфлікту.

Індійські компанії скоротили постачання газу деяким промисловим клієнтам для управління дефіцитом, повідомляло Reuters.

І Китай, і Індія, найбільші споживачі енергії в Азії, отримують близько половини свого імпорту нафти з Близького Сходу, але Індія має значно менші запаси, ніж Китай, і більш уразлива до регіональних перебоїв, оскільки закупівлі з Росії знизилися під тиском США.

Нагадаємо

Трамп заявив, що ВМС США можуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку за необхідності, а також наказав Міжнародній корпорації фінансування розвитку США забезпечити політичне страхування ризиків та гарантії для судноплавства в Перській затоці.

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Ізраїль
Reuters
Делі
Дональд Трамп
Індія
Катар
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран