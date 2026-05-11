Прогресс в переговорах между Ираном и США может зависеть от результатов визита Трампа в Китай — СМИ
Киев • УНН
Переговоры США и Ирана будут зависеть от результатов встречи Трампа с Си Цзиньпином. Китай станет ключевым игроком в обеспечении дальнейшего диалога.
Переговоры между США и Ираном не будут иметь существенного прогресса до встречи президента Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином позже на этой неделе. Об этом CNN сообщил региональный источник, близкий к переговорному процессу, пишет УНН.
Детали
По словам собеседника, дальнейшее развитие переговоров "будет зависеть от результатов визита президента Трампа в Пекин".
Источник также отметил, что "очень вероятно", что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи будет находиться в Дели на встрече глав МИД стран БРИКС в четверг и пятницу — в те же дни, когда Трамп будет в Пекине.
Собеседник CNN подчеркнул, что присутствие Арагчи на встрече БРИКС "имеет важное значение", так как там также, вероятно, будут присутствовать министры иностранных дел Саудовской Аравии и Египта.
Египет и Саудовская Аравия входят в число стран, способствующих неформальному диалогу между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
В то же время главы МИД Саудовской Аравии и Египта пока официально не подтвердили свое участие в конференции.
"Китай будет важным игроком в обеспечении продолжения диалога", — добавил источник.
