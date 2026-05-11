Китай подтвердил даты саммита Си и Трампа и признал, что встречу переносили из-за войны с Ираном
Киев • УНН
Трамп посетит Китай 13-15 мая для переговоров с Си Цзиньпином. Саммит перенесли с апреля из-за войны вокруг Ирана и энергетического кризиса.
Китай официально подтвердил даты государственного визита президента США Дональда Трампа в Пекин и фактически признал, что саммит ранее переносили из-за войны вокруг Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Государственное агентство "Синьхуа" со ссылкой на МИД Китая заявило, что Трамп посетит Китай 13-15 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
В Белом доме уточнили, что переговоры между лидерами США и Китая запланированы на 14-15 мая.
Пекин ранее не объявлял дату из-за ситуации на Ближнем Востоке
Как отмечает Bloomberg, китайские власти осторожно относились к проведению саммита, пока не стабилизируется ситуация вокруг войны с Ираном.
По данным агентства, именно конфликт на Ближнем Востоке стал причиной переноса встречи, которую ранее планировали провести в апреле. Пекин тогда не подтверждал никаких дат визита.
Ожидается, что тема Ирана станет одной из ключевых в ходе переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напряженность между Вашингтоном и Пекином возросла из-за войны и энергетического кризиса, поскольку Китай остается одним из главных партнеров Ирана и крупнейшим покупателем иранской нефти.
Накануне саммита Китай также пригласил в Пекин министра иностранных дел Ирана, что Bloomberg называет демонстрацией тесных связей между странами.
