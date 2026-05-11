Китай подтвердил даты саммита Си и Трампа и признал, что встречу переносили из-за войны с Ираном

10 мая, 11:58
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
10 мая, 09:47
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить
10 мая, 08:30
Украину ждут три дождливых дня и незначительное похолодание - синоптики
9 мая, 20:55
Во Львове мужчина с ножом, увидев сотрудников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку
9 мая, 08:40
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo
9 мая, 05:03
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
8 мая, 19:30
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
8 мая, 18:20
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Иран передал США ответ на последнее предложение по прекращению войны10 мая, 20:59 • 7284 просмотра
В минобороны рф заявили о «соблюдении перемирия», несмотря на продолжение обстрелов10 мая, 21:58 • 11087 просмотра
В СДПГ допустили участие Шредера в переговорах по Украине после предложения путина10 мая, 22:16 • 11557 просмотра
Американская компания передала Украине более 200 дронов Penguin, в чем их особенность10 мая, 22:35 • 18703 просмотра
В Финляндии болезнь, вызванную вирусом Анд, могут признать особо опасной инфекцией11 мая, 00:44 • 3424 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
10 мая, 11:58 • 31832 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить10 мая, 09:47 • 69358 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo9 мая, 08:40 • 119232 просмотра
Уход за садом: что нужно знать каждому владельцу садового участкаPhoto9 мая, 08:15 • 43939 просмотра
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto8 мая, 10:49 • 78277 просмотра
Китай подтвердил даты саммита Си и Трампа и признал, что встречу переносили из-за войны с Ираном

Киев • УНН

 • 2200 просмотра

Трамп посетит Китай 13-15 мая для переговоров с Си Цзиньпином. Саммит перенесли с апреля из-за войны вокруг Ирана и энергетического кризиса.

Китай подтвердил даты саммита Си и Трампа и признал, что встречу переносили из-за войны с Ираном

Китай официально подтвердил даты государственного визита президента США Дональда Трампа в Пекин и фактически признал, что саммит ранее переносили из-за войны вокруг Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Государственное агентство "Синьхуа" со ссылкой на МИД Китая заявило, что Трамп посетит Китай 13-15 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

В Белом доме уточнили, что переговоры между лидерами США и Китая запланированы на 14-15 мая.

Пекин ранее не объявлял дату из-за ситуации на Ближнем Востоке

Как отмечает Bloomberg, китайские власти осторожно относились к проведению саммита, пока не стабилизируется ситуация вокруг войны с Ираном.

По данным агентства, именно конфликт на Ближнем Востоке стал причиной переноса встречи, которую ранее планировали провести в апреле. Пекин тогда не подтверждал никаких дат визита.

Трамп планирует оказать давление на Си Цзиньпина из-за позиции Китая по Ирану – Bloomberg11.05.26, 02:57 • 2422 просмотра

Ожидается, что тема Ирана станет одной из ключевых в ходе переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напряженность между Вашингтоном и Пекином возросла из-за войны и энергетического кризиса, поскольку Китай остается одним из главных партнеров Ирана и крупнейшим покупателем иранской нефти.

Накануне саммита Китай также пригласил в Пекин министра иностранных дел Ирана, что Bloomberg называет демонстрацией тесных связей между странами.

Трамп и Си могут обсудить Тайвань во время встречи в Пекине на следующей неделе06.05.26, 04:46 • 4643 просмотра

