Китай подтвердил даты саммита Си и Трампа и признал, что встречу переносили из-за войны с Ираном

Китай официально подтвердил даты государственного визита президента США Дональда Трампа в Пекин и фактически признал, что саммит ранее переносили из-за войны вокруг Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Государственное агентство "Синьхуа" со ссылкой на МИД Китая заявило, что Трамп посетит Китай 13-15 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

В Белом доме уточнили, что переговоры между лидерами США и Китая запланированы на 14-15 мая.

Пекин ранее не объявлял дату из-за ситуации на Ближнем Востоке

Как отмечает Bloomberg, китайские власти осторожно относились к проведению саммита, пока не стабилизируется ситуация вокруг войны с Ираном.

По данным агентства, именно конфликт на Ближнем Востоке стал причиной переноса встречи, которую ранее планировали провести в апреле. Пекин тогда не подтверждал никаких дат визита.

Ожидается, что тема Ирана станет одной из ключевых в ходе переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напряженность между Вашингтоном и Пекином возросла из-за войны и энергетического кризиса, поскольку Китай остается одним из главных партнеров Ирана и крупнейшим покупателем иранской нефти.

Накануне саммита Китай также пригласил в Пекин министра иностранных дел Ирана, что Bloomberg называет демонстрацией тесных связей между странами.

