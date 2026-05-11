Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить
Украину ждут три дождливых дня и незначительное похолодание - синоптики
Во Львове мужчина с ножом, увидев сотрудников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минут
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указ
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Трамп планирует оказать давление на Си Цзиньпина из-за позиции Китая по Ирану – Bloomberg

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Трамп обсудит в Пекине поддержку Ирана Китаем и создание нового торгового совета. Ожидаются соглашения о закупке американских товаров и энергии.

Трамп планирует оказать давление на Си Цзиньпина из-за позиции Китая по Ирану – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин на этой неделе планирует поднять вопрос поддержки Ирана со стороны Китая и обсудить создание нового торгового совета между странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, пишет УНН.

Детали

Переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должны состояться в четверг и пятницу в Пекине. По данным американских чиновников, стороны обсудят торговые споры, войну между США, Израилем и Ираном, а также вопросы искусственного интеллекта.

Вашингтон призвал Пекин активизировать дипломатию в отношении Ирана накануне саммита Трампа и Си05.05.26, 09:38 • 3136 просмотров

В Вашингтоне заявляют, что Трамп планирует поднять тему доходов, которые Китай получает от сотрудничества с Ираном, а также возможного экспорта оружия. Китай остается одним из главных покупателей иранской нефти.

США и Китай могут объявить о новых экономических договоренностях

В Белом доме сообщили, что стороны продолжат работу над созданием торгового и инвестиционного советов для регулирования экономического сотрудничества между странами.

Президент Трамп будет продолжать перебалансировать отношения с Китаем и приоритезировать взаимность и справедливость для восстановления экономической независимости Америки

– заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Ожидается, что во время визита также могут быть объявлены новые договоренности по закупке Китаем американской сельскохозяйственной продукции, товаров аэрокосмической отрасли и энергетики.

Трамп заявил, что ожидает встречи с Си Цзиньпином, несмотря на обострение между США и Китаем05.05.26, 05:25 • 4661 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Энергетика
Выборы в США
Израиль
Белый дом
Пекин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Иран