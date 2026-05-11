Трамп планирует оказать давление на Си Цзиньпина из-за позиции Китая по Ирану – Bloomberg
Киев • УНН
Трамп обсудит в Пекине поддержку Ирана Китаем и создание нового торгового совета. Ожидаются соглашения о закупке американских товаров и энергии.
Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин на этой неделе планирует поднять вопрос поддержки Ирана со стороны Китая и обсудить создание нового торгового совета между странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, пишет УНН.
Детали
Переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должны состояться в четверг и пятницу в Пекине. По данным американских чиновников, стороны обсудят торговые споры, войну между США, Израилем и Ираном, а также вопросы искусственного интеллекта.
В Вашингтоне заявляют, что Трамп планирует поднять тему доходов, которые Китай получает от сотрудничества с Ираном, а также возможного экспорта оружия. Китай остается одним из главных покупателей иранской нефти.
США и Китай могут объявить о новых экономических договоренностях
В Белом доме сообщили, что стороны продолжат работу над созданием торгового и инвестиционного советов для регулирования экономического сотрудничества между странами.
Президент Трамп будет продолжать перебалансировать отношения с Китаем и приоритезировать взаимность и справедливость для восстановления экономической независимости Америки
Ожидается, что во время визита также могут быть объявлены новые договоренности по закупке Китаем американской сельскохозяйственной продукции, товаров аэрокосмической отрасли и энергетики.
