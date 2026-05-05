Трамп заявил, что ожидает встречи с Си Цзиньпином, несмотря на обострение между США и Китаем

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Президент США планирует посетить Китай 14-15 мая для стабилизации экономических отношений. Стороны обсудят санкции и ситуацию в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие недели и ожидает этого саммита, несмотря на рост напряженности между странами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, встреча должна состояться 14-15 мая в Пекине.

Я собираюсь встретиться с президентом Си через две недели. Я с нетерпением жду этого

– заявил он.

Президент добавил, что это будет "очень важная поездка".

Причины напряженности

Несмотря на подготовку к саммиту, отношения между США и Китаем остаются напряженными из-за ряда вопросов, в частности торговли, Тайваня и войны с Ираном.

Дополнительное обострение вызвала ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей.

Санкции и позиция Китая

США ввели санкции против китайских нефтеперерабатывающих предприятий, связанных с иранской нефтью. В ответ Пекин призвал свои компании не соблюдать эти ограничения.

Министр финансов США Скотт Бессент призвал Китай присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в регионе.

Посмотрим, как они проявят дипломатические усилия и заставят иранцев открыть пролив

– сказал он.

Саммит готовится несколько месяцев и должен стать попыткой стабилизировать экономические отношения между двумя крупнейшими экономиками мира на фоне новых геополитических вызовов.

Степан Гафтко

