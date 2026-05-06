Трамп и Си могут обсудить Тайвань во время встречи в Пекине на следующей неделе

Вопрос Тайваня, вероятно, станет одной из ключевых тем переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином во время их встречи на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что тема Тайваня традиционно присутствует в диалоге между двумя странами.

Я уверен, что Тайвань будет темой разговора; это всегда так – сказал он.

По словам Рубио, США не заинтересованы в обострении ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Я думаю, что обе страны понимают, что ни одна из нас не заинтересована в том, чтобы в этой части мира происходило что-то дестабилизирующее. Нам не нужны никакие дестабилизирующие события в отношении Тайваня или где-либо в Индо-Тихоокеанском регионе – подчеркнул он.

Визит Трампа в Китай запланирован на середину мая

Ожидается, что Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая, где проведет переговоры с Си Цзиньпином.

Остров находится под растущим военным давлением со стороны Китая, который считает его своей территорией. В то же время США остаются ключевым международным партнером Тайваня и поставщиком вооружения, что регулярно вызывает резкую реакцию Пекина.

