В Чернигове из-за российской атаки обесточены 40 тысяч абонентов
В результате атаки на энергообъект в Черниговском районе обесточены 40 тысяч абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
В Чернигове в результате российской атаки обесточены 40 тысяч абонентов. Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", пишет УНН.
29 мая в семи областях Украины было зафиксировано обесточивание части потребителей в результате обстрелов и непогоды. Энергетики работали в круглосуточном режиме, графики отключений не применялись.