МАГАТЭ зафиксировало повреждение внешней части турбинного цеха ЗАЭС
Киев • УНН
Эксперты обнаружили повреждение металлического люка и остатки дрона возле шестого энергоблока. Радиационное состояние на станции остается в пределах нормы.
Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящаяся с мониторинговой миссией на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в оккупированном городе Энергодар Запорожской области, обнаружила в воскресенье утром повреждение внешней части здания турбины, которое, по словам работников станции, пострадало в субботу от удара дрона. Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети Х, пишет УНН.
Во время осмотра места происшествия команда увидела повреждение металлического люка, расположенного на нескольких уровнях выше в здании, а также несколько обломков и остатки обгоревшего оптического волокна на земле. Наблюдения команды согласуются с ударом дрона
Сообщается, что команда также запросила доступ к внутренней части здания непосредственно рядом с реакторным блоком №6 для дальнейшего обследования. "Во время осмотра группе было приказано укрыться, услышав звук дронов поблизости и стрельбу, чтобы отбить их", – рассказали в Агентстве.
При этом сообщается, что уровень радиации на станции находится в норме. "Команда смогла подтвердить с помощью своего измерительного оборудования, что уровень радиации на объекте остается нормальным", – сообщили в МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал субботний удар "серьезным инцидентом, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности". "Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы", – заявил он.
