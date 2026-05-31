Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видео
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
МАГАТЭ зафиксировало повреждение внешней части турбинного цеха ЗАЭС

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Эксперты обнаружили повреждение металлического люка и остатки дрона возле шестого энергоблока. Радиационное состояние на станции остается в пределах нормы.

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящаяся с мониторинговой миссией на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в оккупированном городе Энергодар Запорожской области, обнаружила в воскресенье утром повреждение внешней части здания турбины, которое, по словам работников станции, пострадало в субботу от удара дрона. Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети Х, пишет УНН.

Во время осмотра места происшествия команда увидела повреждение металлического люка, расположенного на нескольких уровнях выше в здании, а также несколько обломков и остатки обгоревшего оптического волокна на земле. Наблюдения команды согласуются с ударом дрона

- говорится в сообщении.

Сообщается, что команда также запросила доступ к внутренней части здания непосредственно рядом с реакторным блоком №6 для дальнейшего обследования. "Во время осмотра группе было приказано укрыться, услышав звук дронов поблизости и стрельбу, чтобы отбить их", – рассказали в Агентстве.

При этом сообщается, что уровень радиации на станции находится в норме. "Команда смогла подтвердить с помощью своего измерительного оборудования, что уровень радиации на объекте остается нормальным", – сообщили в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал субботний удар "серьезным инцидентом, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности". "Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы", – заявил он.

Ольга Розгон

