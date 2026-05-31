Главная
В Колумбии проходят президентские выборы, результаты могут повлиять на отношения со США - СМИ

Киев • УНН

 • 1468 просмотра

Колумбия выбирает президента, что повлияет на отношения со США и борьбу с наркотиками. Выборы проходят на фоне всплеска насилия и гибели 21 человека.

В Колумбии начались президентские выборы, по результатам которых страна выберет нового главу государства. Ожидается, что итоги голосования могут повлиять на внешнеполитический курс страны и ее отношения со Соединенными Штатами. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Колумбия направляется к избирательным участкам, чтобы избрать нового президента.

По данным издания, голосование проходит после нескольких месяцев публичных взаимных обвинений между действующим президентом Густаво Петро и президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что споры касались ряда вопросов, в частности борьбы с наркоторговлей и американского вмешательства в регион.

Петро не может баллотироваться на переизбрание и поддержал Ивана Сепеду. Ему бросают вызов кандидаты от правого крыла Абелардо де ла Эсприэлья и Палома Валенсия. Результаты выборов могут пересмотреть, с какими странами объединится латиноамериканская страна и как правительство намерено бороться с наркоторговцами на фоне растущего насилия

- пишет издание.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 16:00.

В то же время в издании отмечают, что ни один из кандидатов, вероятно, не сможет получить абсолютное большинство голосов уже в первом туре.

В таком случае второй тур выборов может состояться 21 июня.

Напомним

В юго-западной части Колумбии накануне президентских выборов была зафиксирована серия атак на гражданские и военные объекты. В результате всплеска насилия погиб 21 человек.

Алла Киосак

