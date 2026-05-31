НАБУ и САП сообщили о подозрении должностному лицу ГПСУ и производителю дронов по делу о взятке на $1 млн

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Должностное лицо ГПСУ и бизнесмена подозревают в вымогательстве 1 млн долларов взятки. Деньги требовали у победителя тендера на поставку дронов за 760 млн гривен.

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении должностному лицу Государственной пограничной службы Украины и владельцу частной компании по производству беспилотников. По данным следствия, их разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

В рамках досудебного расследования установлено, что должностное лицо Администрации ГПСУ договорилось о проведении процедур публичных закупок беспилотных летательных аппаратов подразделениями ГПСУ. Он определил условия проведения закупок с целью обеспечения победы подконтрольного его пособнику общества

– говорится в сообщении САП.

По предварительной информации, вопреки планам сообщников, к участию в тендере присоединилось еще одно предприятие, руководитель которого предложил поставить 270 беспилотных авиационных комплексов за 825 млн грн. После этого, как утверждает следствие, владелец компании обратился к конкуренту с просьбой не снижать цену, ссылаясь на предварительные договоренности о победе его общества. Несмотря на это, другой участник подал обновленное предложение, уменьшив общую стоимость до 760 млн грн, и в итоге стал победителем тендера.

Поскольку планы на получение прибыли от подконтрольного общества были сорваны, лица решили извлечь выгоду от победителя тендера. Так, предприниматель начал убеждать его в необходимости предоставить взятку за беспроблемное заключение и выполнение будущего договора. Он даже организовал телефонный разговор с представителем ГПСУ, чтобы окончательно заверить его в том, что все требования выдвигаются по согласованию с Администрацией ведомства

– отметили в САП.

Правоохранители установили, что размер  неправомерной выгоды составлял 1 млн долларов США или 5-10 % от общей суммы будущего договора. По версии следствия, эти средства планировали распределить между собой и должностными лицами ГПСУ.

Должностному лицу ГПСУ инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, владельцу компании – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины

– заявили правоохранители.

В настоящее время следствие продолжается.

