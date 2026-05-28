В Fire Point ответили на обвинения в "монополии на рынке оружия", Миндиче и "завышенных ценах"
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста
Зеленский предположил, что в декабре-январе Украина получит первые истребители Gripen
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot
Правительство одобрило новый Таможенный кодекс по стандартам ЕС
Детектива и аналитика БЭБ разоблачили на взятках - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

В Киевской области детектив БЭБ требовал 15 тысяч долларов за закрытие дела. Аналитик ведомства за 2 тысячи долларов обещал повлиять на выдачу лицензии.

Детектива и аналитика БЭБ разоблачили на взятках - Генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о разоблачении двух сотрудников Бюро экономической безопасности Украины, которые использовали служебное положение и связи для получения взяток, речь идет о двух отдельных уголовных производствах, передает УНН

Детали

Как сообщил Генпрокурор, в первом случае разоблачен старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области. Он требовал 15 тыс. долларов США от мужчины, фигурировавшего в деле об изготовлении, ввозе и сбыте поддельных денег.

Детектив заявил, что якобы имеет достаточно доказательств для повторного привлечения мужчины к уголовной ответственности и уверял: из-за предыдущей судимости тот "точно окажется за решеткой". В то же время предлагал "решить вопрос" за взятку. Для организации встреч он присылал повестки якобы для проведения следственных действий. Сначала детектив получил 10 тыс. долларов США, после чего никаких следственных действий с мужчиной не проводил. Сегодня во время очередной встречи с заявителем детектив был задержан 

- добавил Генпрокурор.

В другом производстве, по словам Кравченко, разоблачен аналитик БЭБ Украины, бывший сотрудник налоговой службы. По данным следствия, к нему обратилась представительница предприятия, которому отказали в выдаче лицензии на хранение горючего.

По его словам, аналитик предложил помощь с повторной подачей документов. За взятку он обещал использовать старые связи и повлиять на должностных лиц налоговой службы. После повторной подачи документов предприятию действительно выдали лицензию, а сотрудник БЭБ потребовал свое "вознаграждение" – 2 тыс. долларов США.

Сегодня после получения средств оба должностных лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений и ходатайство в суд об избрании мер пресечения. Действия старшего детектива БЭБ квалифицированы как получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, в крупном размере по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Аналитику БЭБ инкриминировано получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Следствие продолжается. Устанавливаем все обстоятельства 

- добавил Генпрокурор.

Преступления удалось раскрыть благодаря совместным действиям прокуроров Офиса Генерального прокурора, СБУ и ГБР.

Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения. Работаем дальше 

- резюмировал Кравченко.

