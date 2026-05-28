Детектива и аналитика БЭБ разоблачили на взятках - Генпрокурор
Киев • УНН
В Киевской области детектив БЭБ требовал 15 тысяч долларов за закрытие дела. Аналитик ведомства за 2 тысячи долларов обещал повлиять на выдачу лицензии.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о разоблачении двух сотрудников Бюро экономической безопасности Украины, которые использовали служебное положение и связи для получения взяток, речь идет о двух отдельных уголовных производствах, передает УНН.
Детали
Как сообщил Генпрокурор, в первом случае разоблачен старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области. Он требовал 15 тыс. долларов США от мужчины, фигурировавшего в деле об изготовлении, ввозе и сбыте поддельных денег.
Детектив заявил, что якобы имеет достаточно доказательств для повторного привлечения мужчины к уголовной ответственности и уверял: из-за предыдущей судимости тот "точно окажется за решеткой". В то же время предлагал "решить вопрос" за взятку. Для организации встреч он присылал повестки якобы для проведения следственных действий. Сначала детектив получил 10 тыс. долларов США, после чего никаких следственных действий с мужчиной не проводил. Сегодня во время очередной встречи с заявителем детектив был задержан
В другом производстве, по словам Кравченко, разоблачен аналитик БЭБ Украины, бывший сотрудник налоговой службы. По данным следствия, к нему обратилась представительница предприятия, которому отказали в выдаче лицензии на хранение горючего.
По его словам, аналитик предложил помощь с повторной подачей документов. За взятку он обещал использовать старые связи и повлиять на должностных лиц налоговой службы. После повторной подачи документов предприятию действительно выдали лицензию, а сотрудник БЭБ потребовал свое "вознаграждение" – 2 тыс. долларов США.
Сегодня после получения средств оба должностных лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений и ходатайство в суд об избрании мер пресечения. Действия старшего детектива БЭБ квалифицированы как получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, в крупном размере по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Аналитику БЭБ инкриминировано получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Следствие продолжается. Устанавливаем все обстоятельства
Преступления удалось раскрыть благодаря совместным действиям прокуроров Офиса Генерального прокурора, СБУ и ГБР.
Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения. Работаем дальше
