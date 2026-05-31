В Николаевской области внедорожник упал с моста в воду, среди пострадавших — дети
Киев • УНН
В селе Вороновка Mitsubishi вылетел с моста в воду из-за ошибки 19-летнего водителя. Пятеро детей и двое взрослых получили травмы различной степени тяжести.
В Вознесенском районе Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника. В результате аварии травмы получили шесть человек, среди которых дети. Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает УНН.
Детали
Как сообщили в полиции Николаевской области, авария произошла 31 мая около 12:50 в селе Вороновка Вознесенского района.
По предварительным данным, за рулем Mitsubishi Pajero Sport находился 19-летний парень. Он не справился с управлением, после чего автомобиль выехал за пределы моста и упал в воду.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, находившиеся в салоне авто — пятеро детей в возрасте 9, 11, 12 и 15 лет, 40-летний мужчина и вероятный водитель — с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение для обследования
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Следователи квалифицировали происшествие предварительно по ч. 1 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
