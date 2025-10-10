Индия выбирает британские ракеты LMM, используемые ВСУ, вместо российских "Панцирей"
Киев • УНН
Индия заключила соглашение с Великобританией на поставку легких зенитных ракет LMM (Martlet) на сумму около 468 млн долларов. Это решение позволит Дели диверсифицировать поставки вооружений и уменьшить зависимость от российских систем.
Индия заключила соглашение с Великобританией на поставку легких зенитных ракет LMM (Martlet) на сумму около 468 млн долларов, которые используются также Украиной для борьбы с беспилотниками. Это решение стало логичным шагом для Дели: на опыте ВСУ ракеты показали высокую эффективность против БПЛА и малых целей, что делает их ценным дополнением к индийской противовоздушной обороне. Об этом говорится в материале Defence Express, пишет УНН.
Детали
Контракт предусматривает поставку значительной партии LMM, произведенных в Белфасте (Северная Ирландия), с возможностью интеграции на наземные пусковые установки, бронетехнику и корабли. Этот шаг свидетельствует о стремлении Индии диверсифицировать поставки вооружений и уменьшить зависимость от российских систем, несмотря на предложения кремля продать "Панцирь-С1М" с новыми противодроновыми ракетами ТКБ-1055.
Технические характеристики LMM делают ее эффективным средством противодействия современным угрозам: вес – 13 кг, длина 1,3 м, боевая часть – 3 кг, дальность поражения – до 6 км при пуске с земли. Наведение осуществляется по принципу "лазерной тропы", что позволяет атаковать малозаметные цели и игнорировать тепловые ловушки.
Ракеты LMM уже поставляются Украине в рамках британской поддержки, где они доказали свою эффективность в реальных условиях. Контракт с Индией также открывает возможности для дальнейшего развития производства в Великобритании и сотрудничества с индийскими предприятиями, хотя британские производители сталкиваются с логистическими проблемами, нехваткой кадров и бюрократическими преградами.
