Індія обирає британські ракети LMM, які використовують ЗСУ, замість російських "Панцирів"
Київ • УНН
Індія уклала угоду з Великою Британією на постачання легких зенітних ракет LMM (Martlet) на суму близько 468 млн доларів. Це рішення дозволить Делі диверсифікувати поставки озброєнь та зменшити залежність від російських систем.
Індія уклала угоду з Великою Британією на постачання легких зенітних ракет LMM (Martlet) на суму близько 468 млн доларів, які використовуються також Україною для боротьби з безпілотниками. Це рішення стало логічним кроком для Делі: на досвіді ЗСУ ракети показали високу ефективність проти БПЛА та малих цілей, що робить їх цінним доповненням до індійської протиповітряної оборони. Про це йдеться у матеріалі Defence Express, пише УНН.
Деталі
Контракт передбачає постачання значної партії LMM, вироблених у Белфасті (Північна Ірландія), з можливістю інтеграції на наземні пускові установки, бронетехніку та кораблі. Цей крок свідчить про прагнення Індії диверсифікувати поставки озброєнь і зменшити залежність від російських систем, попри пропозиції кремля продати "Панцирь‑С1М" з новими протидроновими ракетами ТКБ-1055.
Технічні характеристики LMM роблять її ефективним засобом протидії сучасним загрозам: вага – 13 кг, довжина 1,3 м, бойова частина – 3 кг, дальність ураження – до 6 км при пуску з землі. Наведення здійснюється за принципом "лазерної стежки", що дозволяє атакувати малопомітні цілі та ігнорувати теплові пастки.
Ракети LMM вже постачаються Україні в рамках британської підтримки, де вони довели свою ефективність у реальних умовах. Контракт з Індією також відкриває можливості для подальшого розвитку виробництва у Великій Британії та співпраці з індійськими підприємствами, хоча британські виробники стикаються з логістичними проблемами, браком кадрів і бюрократичними перепонами.
