Греція планує передати Україні пакет важкого озброєння та боєприпасів на 199 мільйонів євро
Київ • УНН
Грецький уряд планує передати Україні через Чехію пакет оборонної допомоги вартістю понад 199 мільйонів євро. Він включає 60 гаубиць M110A2, 50 тисяч снарядів M106, 40 тисяч M650 HERA, 30 тисяч снарядів M404 ICM, 30 тисяч снарядів M509A1 DPICM та тисячі ракет калібру 70 мм і 127 мм типу Zuni.
Грецький уряд готує пакет озброєння для України, який включає десятки одиниць важкого озброєння та десятки тисяч боєприпасів. Про це інформує УНН з посиланням на видання Ef.Syn.
Деталі
Міністерство національної оборони Греції планує передати Україні через Чехію оборонний пакет загальна вартість якого оцінюється у понад 199 мільйонів євро.
До пакета входять: 60 гаубиць M110A2, 50 тисяч снарядів M106, 40 тисяч M650 HERA, 30 тисяч снарядів M404 ICM, 30 тисяч снарядів M509A1 DPICM та тисячі ракет калібру 70 мм та 127 мм типу Zuni.
У військовому керівництві запевняють, що експорт не зашкодить обороноздатності країни, оскільки передбачено фінансування для модернізації озброєння.
Остаточне рішення щодо передачі має ухвалити Урядова рада з національної безпеки (KYSEA) під головуванням прем’єр-міністра.
Нагадаємо
Союзники України в Європі та НАТО тиснуть на грецький уряд, щоб той продав Києву частину своїх винищувачів Mirage 2000-5 через ініціативу PURL. Афіни не бажають передавати Україні сучасну зброю, надаючи перевагу застарілому озброєнню.
