Греция планирует передать Украине пакет тяжелого вооружения и боеприпасов на 199 миллионов евро
Киев • УНН
Греческое правительство планирует передать Украине через Чехию пакет оборонной помощи стоимостью более 199 миллионов евро. Он включает 60 гаубиц M110A2, 50 тысяч снарядов M106, 40 тысяч M650 HERA, 30 тысяч снарядов M404 ICM, 30 тысяч снарядов M509A1 DPICM и тысячи ракет калибра 70 мм и 127 мм типа Zuni.
Греческое правительство готовит пакет вооружений для Украины, который включает десятки единиц тяжелого вооружения и десятки тысяч боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Ef.Syn.
Подробности
Министерство национальной обороны Греции планирует передать Украине через Чехию оборонный пакет, общая стоимость которого оценивается в более чем 199 миллионов евро.
В военном руководстве уверяют, что экспорт не повредит обороноспособности страны, поскольку предусмотрено финансирование для модернизации вооружения.
Окончательное решение о передаче должен принять Правительственный совет по национальной безопасности (KYSEA) под председательством премьер-министра.
Напомним
Союзники Украины в Европе и НАТО давят на греческое правительство, чтобы оно продало Киеву часть своих истребителей Mirage 2000-5 через инициативу PURL. Афины не желают передавать Украине современное оружие, предпочитая устаревшее вооружение.
