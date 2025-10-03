США тиснуть на Грецію, щоб вона продала Україні частину винищувачів Mirage через механізм PURL

Союзники України в Європі та НАТО тиснуть на грецький уряд, щоб той ухвалив рішення продати Києву частину своїх винищувачів Mirage 2000-5 через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Про це інформує грецьке видання Kathimerini, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Афіни вже не вперше стикаються з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагають надати Україні суттєву допомогу, головним чином шляхом перепродажу посередникам частини своїх 25 винищувачів Mirage 2000-5.

За даними журналістів, Афіни не бажають передавати Україні сучасну та високотехнологічну зброю для застосування проти росії. Натомість віддають перевагу наданню застарілого озброєння, як-от 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, які використовуються в армії ще з 1960-х років.

Тиск з метою зробити більший, ніж просто символічний, внесок для підтримки України чиниться переважно з боку США та Франції, а також країн Східної Європи.

Так, Сполучені Штати Америки тиснуть на Грецію, щоб вона придбала більше власних систем озброєння в рамках ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в якій досі брали участь переважно країни Балтії та Скандинавії.

Kathimerini вважає малоймовірним, що Афіни підуть на це, але якщо це все ж таки станеться, то Греція може продати Mirage 2000-5 третім країнам, наприклад США, Франції, Німеччині, Чехії або Естонії. Остання вже висловила зацікавленість у купівлі частини винищувачів.

Після цього посередники перепродадуть ці літаки Україні або нададуть замість них інші.

Водночас видання додає, що технічна підтримка літаків Mirage завершиться у 2027 році, тож Греція прагне позбутися їх, придбавши у Франції 24 сучасніші літаки Rafale.

Довідка

США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.

Нагадаємо

Як повідомляли ЗМІ, в Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Адміністрація Трампа підтвердила, що Україна незабаром отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США.