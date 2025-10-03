$41.220.08
2 жовтня, 18:06 • 13495 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 31766 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 30784 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 22046 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 23873 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 25964 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 30001 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 31195 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27564 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 53446 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Актуальне
Dassault Mirage 2000
Dassault Rafale
АК-74
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

США тиснуть на Грецію, щоб вона продала Україні частину винищувачів Mirage через механізм PURL

Київ • УНН

 • 552 перегляди

Союзники України в Європі та НАТО тиснуть на грецький уряд, щоб той продав Києву частину своїх винищувачів Mirage 2000-5 через ініціативу PURL. Афіни не бажають передавати Україні сучасну зброю, надаючи перевагу застарілому озброєнню.

США тиснуть на Грецію, щоб вона продала Україні частину винищувачів Mirage через механізм PURL

Союзники України в Європі та НАТО тиснуть на грецький уряд, щоб той ухвалив рішення продати Києву частину своїх винищувачів Mirage 2000-5  через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Про це інформує  грецьке видання Kathimerini, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Афіни вже не вперше стикаються з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагають надати Україні суттєву допомогу, головним чином шляхом перепродажу посередникам частини своїх 25 винищувачів Mirage 2000-5. 

За даними журналістів, Афіни не бажають передавати Україні сучасну та високотехнологічну зброю для застосування проти росії. Натомість віддають перевагу наданню застарілого озброєння, як-от 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, які використовуються в армії ще з 1960-х років.

Тиск з метою зробити більший, ніж просто символічний, внесок для підтримки України чиниться переважно з боку США та Франції, а також країн Східної Європи.

Командувач авіації про F-16, Mirage: активно діють в нашому повітрі08.08.25, 09:03 • 15223 перегляди

Так, Сполучені Штати Америки тиснуть на Грецію, щоб вона придбала більше власних систем озброєння в рамках ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в якій досі брали участь переважно країни Балтії та Скандинавії. 

Kathimerini вважає малоймовірним, що Афіни підуть на це, але якщо це все ж таки станеться, то Греція може продати Mirage 2000-5 третім країнам, наприклад США, Франції, Німеччині, Чехії або Естонії. Остання вже висловила зацікавленість у купівлі частини винищувачів. 

Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський26.03.25, 20:09 • 39039 переглядiв

Після цього посередники перепродадуть ці літаки Україні або нададуть замість них інші.

Водночас видання додає, що технічна підтримка літаків Mirage завершиться у 2027 році, тож Греція прагне позбутися їх, придбавши у Франції 24 сучасніші літаки Rafale. 

Довідка

США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.  

Нагадаємо

Як повідомляли ЗМІ, в Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Адміністрація Трампа підтвердила, що Україна незабаром отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США.  

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Dassault Rafale
Dassault Mirage 2000
Афіни
НАТО
Франція
Чехія
Греція
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна