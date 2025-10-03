$41.220.08
2 октября, 18:06
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Союзники Украины в Европе и НАТО давят на греческое правительство, чтобы оно продало Киеву часть своих истребителей Mirage 2000-5 через инициативу PURL. Афины не желают передавать Украине современное оружие, предпочитая устаревшее вооружение.

США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL

Союзники Украины в Европе и НАТО оказывают давление на греческое правительство, чтобы оно приняло решение продать Киеву часть своих истребителей Mirage 2000-5 в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщает греческое издание Kathimerini, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Афины уже не впервые сталкиваются с давлением со стороны союзников по НАТО, которые требуют оказать Украине существенную помощь, главным образом путем перепродажи посредникам части своих 25 истребителей Mirage 2000-5.

По данным журналистов, Афины не желают передавать Украине современное и высокотехнологичное оружие для применения против России. Вместо этого предпочитают предоставление устаревшего вооружения, например, 60 самоходных гаубиц M-110 калибра 203 мм, которые используются в армии еще с 1960-х годов.

Давление с целью внести больший, чем просто символический, вклад для поддержки Украины оказывается преимущественно со стороны США и Франции, а также стран Восточной Европы.

Командующий авиацией о F-16, Mirage: активно действуют в нашем воздухе08.08.25, 09:03 • 15223 просмотра

Так, Соединенные Штаты Америки давят на Грецию, чтобы она приобрела больше собственных систем вооружения в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в которой до сих пор участвовали преимущественно страны Балтии и Скандинавии.

Kathimerini считает маловероятным, что Афины пойдут на это, но если это все же произойдет, то Греция может продать Mirage 2000-5 третьим странам, например США, Франции, Германии, Чехии или Эстонии. Последняя уже выразила заинтересованность в покупке части истребителей.

Mirage показали себя очень хорошо, будем увеличивать их количество – Зеленский26.03.25, 20:09 • 39039 просмотров

После этого посредники перепродадут эти самолеты Украине или предоставят вместо них другие.

В то же время издание добавляет, что техническая поддержка самолетов Mirage завершится в 2027 году, поэтому Греция стремится избавиться от них, приобретя у Франции 24 более современных самолета Rafale.

Справка

США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.

Напомним

Как сообщали СМИ, в Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. Администрация Трампа подтвердила, что Украина вскоре получит помощь от союзников НАТО со складов США.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Dassault Rafale
Дассо Мираж 2000
Афины
НАТО
Франция
Чешская Республика
Греция
Германия
Соединённые Штаты
Эстония
Украина