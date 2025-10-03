США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL

Союзники Украины в Европе и НАТО оказывают давление на греческое правительство, чтобы оно приняло решение продать Киеву часть своих истребителей Mirage 2000-5 в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщает греческое издание Kathimerini, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Афины уже не впервые сталкиваются с давлением со стороны союзников по НАТО, которые требуют оказать Украине существенную помощь, главным образом путем перепродажи посредникам части своих 25 истребителей Mirage 2000-5.

По данным журналистов, Афины не желают передавать Украине современное и высокотехнологичное оружие для применения против России. Вместо этого предпочитают предоставление устаревшего вооружения, например, 60 самоходных гаубиц M-110 калибра 203 мм, которые используются в армии еще с 1960-х годов.

Давление с целью внести больший, чем просто символический, вклад для поддержки Украины оказывается преимущественно со стороны США и Франции, а также стран Восточной Европы.

Так, Соединенные Штаты Америки давят на Грецию, чтобы она приобрела больше собственных систем вооружения в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в которой до сих пор участвовали преимущественно страны Балтии и Скандинавии.

Kathimerini считает маловероятным, что Афины пойдут на это, но если это все же произойдет, то Греция может продать Mirage 2000-5 третьим странам, например США, Франции, Германии, Чехии или Эстонии. Последняя уже выразила заинтересованность в покупке части истребителей.

После этого посредники перепродадут эти самолеты Украине или предоставят вместо них другие.

В то же время издание добавляет, что техническая поддержка самолетов Mirage завершится в 2027 году, поэтому Греция стремится избавиться от них, приобретя у Франции 24 более современных самолета Rafale.

Справка

США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.

Напомним

Как сообщали СМИ, в Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. Администрация Трампа подтвердила, что Украина вскоре получит помощь от союзников НАТО со складов США.