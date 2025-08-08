Командующий авиацией о F-16, Mirage: активно действуют в нашем воздухе

Самолеты F-16 и Mirage активно действуют в украинском воздушном пространстве. Украина продолжает работу по наращиванию возможностей авиации. Об этом заявил командующий авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Александр Дякив, передает корреспондент УНН.

Очень важную роль, я считаю, сыграли наши летчики, которые не боясь противника, превосходящего в воздухе, смело вступили в бой. Это увидели наши партнеры. Они поняли, что мы умеем воевать, у нас есть выдержка, у нас есть натренированность и у нас есть люди, которые смогут освоить любые виды техники. Благодаря этой большой работе всех структур, начиная от Президента, заканчивая Воздушными силами, мы начали получать самолеты F-16, Mirage, это уже не тайна. И они сейчас активно действуют в нашем воздухе - заявил Дякив.

Он подчеркнул, что борьба продолжается и Украина продолжает работу по наращиванию возможностей авиации.

"Решением Верховного Главнокомандующего была создана авиационная вертикаль в государстве, которая включила в себя Воздушные силы, было создано командование авиации, включила в себя Генеральный штаб, где появился заместитель начальника Генерального штаба по авиации, появился представитель авиации в Министерстве обороны для того, чтобы связать эти звенья и продолжать интеграцию самолетов и наземного производителя и продолжить работу по их получению, обучению летного состава, инженерно-техническому обучению, использованию этого оружия и грамотной эксплуатации", - сказал Дякив.

Сегодня Украина имеет уникальную авиационную конфигурацию, одновременно эксплуатируется как современная западная техника – F-16, Mirage и т.д., так и воздушные суда советского производства, в частности вертолеты Ми-8, которые украинские предприятия модернизируют для боевых задач.

По словам командующего армейской авиацией Вооруженных сил Украины полковника Павла Бардакова, сейчас Украина даже не рассматривает вариант отказа от советской техники, однако ее применение требует поддержания в боеготовом состоянии, надлежащего технического обслуживания и модернизации.

В то же время авиационная отрасль предостерегает об исчерпании технических ресурсов и отсутствии государственной поддержки. Наиболее эффективным путем решения этой ситуации в Аэрокосмической ассоциации Украины видят включение авиационных предприятий в спецрежим Defence City.

Сейчас критерии резидентства Defence City слишком жесткие и не могут быть выполнены даже такими флагманами авиационной отрасли, как "Антонов" или "Мотор Сич". В то же время народные депутаты уже подали ряд изменений и предложений ко второму чтению законопроектов о создании Defence City, направленных на учет позиции авиационного сектора и обеспечение возможности продолжения поддержки обороноспособности Украины.