Командующий авиацией о F-16, Mirage: активно действуют в нашем воздухе

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:06 • 9858 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 18310 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 19272 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 71847 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 58999 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 119459 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 114293 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 96930 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 146819 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 75172 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
64%
756мм
Популярные новости
Вражеский дрон атаковал Харьков: пожар на гражданском предприятии7 августа, 21:13 • 7878 просмотра
"Это зависит от Путина": Трамп ответил, действителен ли дедлайн по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной7 августа, 21:18 • 12511 просмотра
Российские СМИ сообщают о запуске FPV-дронов с автомобилей в нескольких областях РФ7 августа, 21:56 • 13573 просмотра
«Настоящая торговля детьми»: оккупанты создали онлайн-каталог украинских детей из Луганщины для усыновленияPhoto7 августа, 23:06 • 12076 просмотра
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию02:28 • 15782 просмотра
публикации
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 9802 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки04:04 • 18266 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 71818 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 83217 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto7 августа, 12:43 • 103445 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Израиль
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 124460 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 141680 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 149996 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 140659 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 150746 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Шахед-136
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет

Командующий авиацией о F-16, Mirage: активно действуют в нашем воздухе

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Командующий авиацией Воздушных Сил ВСУ полковник Александр Дякив сообщил об активном действии самолетов F-16 и Mirage в украинском воздушном пространстве. Украина продолжает наращивать возможности своей авиации.

Командующий авиацией о F-16, Mirage: активно действуют в нашем воздухе

Самолеты F-16 и Mirage активно действуют в украинском воздушном пространстве. Украина продолжает работу по наращиванию возможностей авиации. Об этом заявил командующий авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Александр Дякив, передает корреспондент УНН

Очень важную роль, я считаю, сыграли наши летчики, которые не боясь противника, превосходящего в воздухе, смело вступили в бой. Это увидели наши партнеры. Они поняли, что мы умеем воевать, у нас есть выдержка, у нас есть натренированность и у нас есть люди, которые смогут освоить любые виды техники. Благодаря этой большой работе всех структур, начиная от Президента, заканчивая Воздушными силами, мы начали получать самолеты F-16, Mirage, это уже не тайна. И они сейчас активно действуют в нашем воздухе 

- заявил Дякив.

Он подчеркнул, что борьба продолжается и Украина продолжает работу по наращиванию возможностей авиации.

"Решением Верховного Главнокомандующего была создана авиационная вертикаль в государстве, которая включила в себя Воздушные силы, было создано командование авиации, включила в себя Генеральный штаб, где появился заместитель начальника Генерального штаба по авиации, появился представитель авиации в Министерстве обороны для того, чтобы связать эти звенья и продолжать интеграцию самолетов и наземного производителя и продолжить работу по их получению, обучению летного состава, инженерно-техническому обучению, использованию этого оружия и грамотной эксплуатации", - сказал Дякив.

У украинских F-16 появились мобильные комплексы для обслуживания: кадры от ВС ВСУ22.07.25, 12:40 • 4250 просмотров

Напомним

Сегодня Украина имеет уникальную авиационную конфигурацию, одновременно эксплуатируется как современная западная техника – F-16, Mirage и т.д., так и воздушные суда советского производства, в частности вертолеты Ми-8, которые украинские предприятия модернизируют для боевых задач.

По словам командующего армейской авиацией Вооруженных сил Украины полковника Павла Бардакова, сейчас Украина даже не рассматривает вариант отказа от советской техники, однако ее применение требует поддержания в боеготовом состоянии, надлежащего технического обслуживания и модернизации.

В то же время авиационная отрасль предостерегает об исчерпании технических ресурсов и отсутствии государственной поддержки. Наиболее эффективным путем решения этой ситуации в Аэрокосмической ассоциации Украины видят включение авиационных предприятий в спецрежим Defence City.

Сейчас критерии резидентства Defence City слишком жесткие и не могут быть выполнены даже такими флагманами авиационной отрасли, как "Антонов" или "Мотор Сич". В то же время народные депутаты уже подали ряд изменений и предложений ко второму чтению законопроектов о создании Defence City, направленных на учет позиции авиационного сектора и обеспечение возможности продолжения поддержки обороноспособности Украины.

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии