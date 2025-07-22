В украинских F-16 появились мобильные комплексы для обслуживания: кадры от ВС ВСУ

Для украинских F-16 разработали и передали первые в стране мобильные комплексы для обслуживания. Воздушные силы ВСУ рассказали и показали, как это выглядит, пишет УНН.

Это что, F-16? А рядом с ним - наш новый проект. F-16 - самая сложная западная техника, которую мы так долго ждали. «Повернись живим» по запросу Минобороны Украины и при поддержке государственной компании Укрнафта разработали, приобрели и передали для ВС ВСУ первые в стране мобильные комплексы для обслуживания самолетов нового образца. И все это - «Проект 61» - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В ВС ВСУ отметили, что «в условиях реальной войны, когда враг охотится на самолеты и аэродромы, Воздушным силам не хватало мобильности в вопросах обслуживания как самих F-16, так и их авиационного вооружения».

И теперь, как сообщается, есть «уникальная, самостоятельная и эффективная экосистема, которая опирается на реальные потребности Украины в этой войне»:

мобильный комплекс планирования миссий, где проводится предполетный брифинг летчиков и сопровождение бортов в ближней зоне;

два комплекса подготовки авиационного вооружения, которые ускоряют подготовку и проверку боеприпасов, а также облегчают их подвеску к самолету.

«Раньше для подвески одного боеприпаса было необходимо от 10 до 12 человек. Благодаря этому комплексу, теперь это возможно реализовать с помощью трех человек», - рассказывает Сергей, представитель «Офиса 61», который занимается развитием государственной авиации.

Экосистема, как отмечается, учитывает передовой опыт Европы, опирается на реальные потребности Украины и помогает самолетам нового образца реализовать весь свой потенциал.

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