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В украинских F-16 появились мобильные комплексы для обслуживания: кадры от ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Воздушные силы ВСУ получили первые в стране мобильные комплексы для обслуживания самолетов F-16. Разработка «Проект 61» обеспечивает мобильность и эффективность обслуживания самолетов и их вооружения.

В украинских F-16 появились мобильные комплексы для обслуживания: кадры от ВС ВСУ

Для украинских F-16 разработали и передали первые в стране мобильные комплексы для обслуживания. Воздушные силы ВСУ рассказали и показали, как это выглядит, пишет УНН.

Это что, F-16? А рядом с ним - наш новый проект. F-16 - самая сложная западная техника, которую мы так долго ждали. «Повернись живим» по запросу Минобороны Украины и при поддержке государственной компании Укрнафта разработали, приобрели и передали для ВС ВСУ первые в стране мобильные комплексы для обслуживания самолетов нового образца. И все это - «Проект 61»

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В ВС ВСУ отметили, что «в условиях реальной войны, когда враг охотится на самолеты и аэродромы, Воздушным силам не хватало мобильности в вопросах обслуживания как самих F-16, так и их авиационного вооружения».

И теперь, как сообщается, есть «уникальная, самостоятельная и эффективная экосистема, которая опирается на реальные потребности Украины в этой войне»:

  • мобильный комплекс планирования миссий, где проводится предполетный брифинг летчиков и сопровождение бортов в ближней зоне;
    • два комплекса подготовки авиационного вооружения, которые ускоряют подготовку и проверку боеприпасов, а также облегчают их подвеску к самолету.

      «Раньше для подвески одного боеприпаса было необходимо от 10 до 12 человек. Благодаря этому комплексу, теперь это возможно реализовать с помощью трех человек», - рассказывает Сергей, представитель «Офиса 61», который занимается развитием государственной авиации.

      Экосистема, как отмечается, учитывает передовой опыт Европы, опирается на реальные потребности Украины и помогает самолетам нового образца реализовать весь свой потенциал.

      Обслуживание F-16 и новая инициатива от США: Шмыгаль объявил ключевые решения партнеров на «Рамштайне»21.07.25, 18:44 • 3212 просмотров

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

      ВойнаТехнологии
      Министерство обороны Украины
      Военно-воздушные силы Украины
      Европа
      Украина
      F-16 Fighting Falcon
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