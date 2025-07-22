В українських F-16 з'явилися мобільні комплекси для обслуговування: кадри від ПС ЗСУ

Для українських F-16 розробили і передали перші в країні мобільні комплекси для обслуговування. Повітряні сили ЗСУ розповіли і показали, як це виглядає, пише УНН.

Це що, F-16? А поряд із ним - наш новий проєкт. F-16 - найскладніша західна техніка, на яку ми так довго чекали. "Повернись живим" за запитом Міноборони України та з підтримкою державної компанії Укрнафта розробили, придбали та передали для ПС ЗСУ перші в країні мобільні комплекси для обслуговування літаків нового зразка. І все це - "Проєкт 61" - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

У ПС ЗСУ зауважили, що "в умовах реальної війни, коли ворог полює на літаки й аеродроми, Повітряним силам бракувало мобільності в питаннях обслуговування як самих F-16, так і їхнього авіаційного озброєння".

І тепер, як повідомляється, є "унікальна, самостійна та ефективна екосистема, яка спирається на реальні потреби України у цій війні":

мобільний комплекс планування місій, де проводиться передпольотний брифінг льотчиків та супровід бортів у ближній зоні;

два комплекси підготовки авіаційного озброєння, які прискорюють підготовку та перевірку боєприпасів, а також полегшують їх підвіску до літака.

"Раніше для підвіски одного боєприпасу було необхідно від 10 до 12 осіб. Завдяки цьому комплексу, тепер це можливо реалізувати за допомогою трьох людей", - розповідає Сергій, представник "Офісу 61", який займається розвитком державної авіації.

Екосистема, як зазначається, враховує передовий досвід Європи, спирається на реальні потреби України та допомагає літакам нового зразка реалізувати весь свій потенціал.

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