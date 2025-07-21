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Обслуговування F-16 та нова ініціатива від США: Шмигаль оголосив ключові рішення партнерів на "Рамштайні"

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

На 29-му засіданні у форматі "Рамштайн" партнери оголосили про ключові рішення щодо зміцнення оборонного потенціалу України. США ініціюють новий механізм спільно з НАТО для закупівлі європейськими країнами американського озброєння, а Нідерланди виділяють 125 млн євро на обслуговування літаків F-16.

Обслуговування F-16 та нова ініціатива від США: Шмигаль оголосив ключові рішення партнерів на "Рамштайні"

Серед ключових рішень партнерів за результатами засідання у форматі "Рамштайн", зокрема, ініціювання США нового механізму спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України та підготовка Швецією нового пакета з засобами ППО, артилерією та технікою для України. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.

Під час засідання у форматі "Рамштайн" отримали важливий сигнал: вільний світ – на боці України та миру. Разом із партнерами зосередилися на головному – зміцненні оборонного потенціалу української армії

- написав Шмигаль.

Міністр оборони зазначив, що це вже 29-та зустріч у форматі, який залишається ключовою платформою для координації міжнародної допомоги.

Генсек НАТО про "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку21.07.25, 17:20 • 1614 переглядiв

Також міністр перерахував ключові рішення партнерів:

  • США ініціює новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України;
    • Німеччина – передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів;
      • Канада – продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через «данську модель» та виділяє 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків;
        • Нідерланди – надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16;
          • Норвегія – у 2025 році загалом виділили 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн – на закупівлю в українського ОПК;
            • Швеція – готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.

              Сьогоднішній "Рамштайн", який організували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, об’єднав 52 країни та організації

              - повідомив Шмигаль.

              За його словами, серед учасників – Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США та Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, Високий представник ЄС Кая Каллас.

              До української делегації увійшли Секретар РНБО Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та інші представники сектору безпеки та оборони.

              Щиро дякую кожній країні, яка підтримує Україну в межах формату "Рамштайн". Особливо вдячний США – ініціатору створення цієї платформи у квітні 2022 року, а також Великій Британії та Німеччині – за лідерство в Контактній групі. Продовжуємо працювати з партнерами. Посилюємо армію та наближаємо справедливий та тривалий мир

              - додав Шмигаль.

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              Анна Мурашко

              Анна Мурашко

              ПолітикаНовини Світу
              Рустем Умєров
              Gepard (зенітна установка)
              НАТО
              MIM-104 Patriot
              Борис Пісторіус
              Канада
              Кирило Буданов
              Олександр Сирський
              Швеція
              Норвегія
              Велика Британія
              Єнс Столтенберг
              Німеччина
              Нідерланди
              Сполучені Штати Америки
              Денис Шмигаль
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