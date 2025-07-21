Обслуговування F-16 та нова ініціатива від США: Шмигаль оголосив ключові рішення партнерів на "Рамштайні"

Серед ключових рішень партнерів за результатами засідання у форматі "Рамштайн", зокрема, ініціювання США нового механізму спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України та підготовка Швецією нового пакета з засобами ППО, артилерією та технікою для України. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.

Під час засідання у форматі "Рамштайн" отримали важливий сигнал: вільний світ – на боці України та миру. Разом із партнерами зосередилися на головному – зміцненні оборонного потенціалу української армії

Міністр оборони зазначив, що це вже 29-та зустріч у форматі, який залишається ключовою платформою для координації міжнародної допомоги.

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Також міністр перерахував ключові рішення партнерів:

За його словами, серед учасників – Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США та Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, Високий представник ЄС Кая Каллас.

До української делегації увійшли Секретар РНБО Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та інші представники сектору безпеки та оборони.

Щиро дякую кожній країні, яка підтримує Україну в межах формату "Рамштайн". Особливо вдячний США – ініціатору створення цієї платформи у квітні 2022 року, а також Великій Британії та Німеччині – за лідерство в Контактній групі. Продовжуємо працювати з партнерами. Посилюємо армію та наближаємо справедливий та тривалий мир