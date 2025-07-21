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Генсек НАТО про "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що учасники "Рамштайну" продовжують тісно співпрацювати для підтримки України, зокрема через нову ініціативу, яка надає союзникам доступ до закупівлі американського обладнання через Альянс. Ця ініціатива дозволить європейським країнам НАТО купувати американську зброю, включаючи системи Patriot, для подальшої передачі Україні.

Генсек НАТО про "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте коментуючи засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що його учасники продовжують тісно співпрацювати, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку, зокрема через нову ініціативу, яка надає союзникам новий доступ до закупівлі американського обладнання через Альянс, передає УНН.

Приємно сьогодні поспілкуватися з міністрами оборони в Контактній групі з питань оборони України. Ми продовжуємо тісно співпрацювати, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку, зокрема через нову ініціативу, яка надає союзникам новий доступ до закупівлі американського обладнання для України через НАТО 

- написав Рютте в Х.  

Україні потрібно $6 млрд для оборонних закупівель - Шмигаль21.07.25, 16:59 • 1064 перегляди

Доповнення

14 липня Дональд  Трамп оголосив про угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, згідно з якою європейські країни НАТО купуватимуть американську зброю, зокрема передові системи Patriot, та передаватимуть її Києву. 

Також Трамп стверджував, що триває підготовка до постачання 17 систем Patriot для України, які почнуть прибувати вже незабаром.

Трамп заявляв, що перші поставки Patriot вже в дорозі з Німеччини. Але у міністерстві оборони ФРН 16 липня сказали, що Німеччина не має інформації про будь-які поточні поставки системи ППО Patriot до України.

17 липня повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зараз обговорюються деталі того, як організувати доставку "Patriot" в Україну за короткий проміжок часу, проте це питання не годин, а днів і тижнів.

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Алексус Гринкевич заявляв, що підготовка до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні триває.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Tesla
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