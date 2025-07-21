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Генсек НАТО о "Рамштайне": продолжаем сотрудничать, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что участники "Рамштайна" продолжают тесно сотрудничать для поддержки Украины, в частности через новую инициативу, которая предоставляет союзникам доступ к закупке американского оборудования через Альянс. Эта инициатива позволит европейским странам НАТО покупать американское оружие, включая системы Patriot, для дальнейшей передачи Украине.

Генсек НАТО о "Рамштайне": продолжаем сотрудничать, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя заседание в формате "Рамштайн", заявил, что его участники продолжают тесно сотрудничать, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку, в частности через новую инициативу, которая предоставляет союзникам новый доступ к закупке американского оборудования через Альянс, передает УНН.

Приятно сегодня пообщаться с министрами обороны в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы продолжаем тесно сотрудничать, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку, в частности через новую инициативу, которая предоставляет союзникам новый доступ к закупке американского оборудования для Украины через НАТО 

- написал Рютте в Х.  

Украине нужно $6 млрд для оборонных закупок - Шмыгаль21.07.25, 16:59 • 856 просмотров

Дополнение

14 июля Дональд  Трамп объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, согласно которому европейские страны НАТО будут покупать американское оружие, в частности передовые системы Patriot, и передавать его Киеву. 

Также Трамп утверждал, что идет подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать уже скоро.

Трамп заявлял, что первые поставки Patriot уже в пути из Германии. Но в министерстве обороны ФРГ 16 июля сказали, что Германия не имеет информации о каких-либо текущих поставках системы ПВО Patriot в Украину.

17 июля сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас обсуждаются детали того, как организовать доставку "Patriot" в Украину за короткий промежуток времени, однако это вопрос не часов, а дней и недель.

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявлял, что подготовка к быстрой переброске дополнительных комплексов ПВО Patriot Украине продолжается.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
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