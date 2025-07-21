Украине нужно $6 млрд для оборонных закупок - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украине для закрытия пробела в вопросе оборонных закупок в этом году нужно 6 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Детали

Шмыгаль заявил, что "стране необходимо 6 млрд долларов для закрытия дефицита по оборонным закупкам в этом году".

На онлайн-заседании в формате "Рамштайн" Шмыгаль, как указано, заявил, что эти средства позволят производить больше беспилотников для поддержки оборонных рубежей, укрепления противовоздушной обороны и нанесения большего количества ударов по россии.

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Дополнение

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439-3, которым, в частности, предусматривается увеличение расходов на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн.

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