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Украине нужно $6 млрд для оборонных закупок - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо 6 миллиардов долларов для закрытия пробела в оборонных закупках в этом году. Эти средства позволят увеличить производство беспилотников, укрепить ПВО и наносить удары по России.

Украине нужно $6 млрд для оборонных закупок - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украине для закрытия пробела в вопросе оборонных закупок в этом году нужно 6 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Детали

Шмыгаль заявил, что "стране необходимо 6 млрд долларов для закрытия дефицита по оборонным закупкам в этом году".

На онлайн-заседании в формате "Рамштайн" Шмыгаль, как указано, заявил, что эти средства позволят производить больше беспилотников для поддержки оборонных рубежей, укрепления противовоздушной обороны и нанесения большего количества ударов по россии.

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Дополнение

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439-3, которым, в частности, предусматривается увеличение расходов на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн.

Зеленский анонсировал решения по перехватчикам "шахедов" и других дронах21.07.25, 16:18 • 854 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаполитика
Верховная Рада
Украина
Денис Шмыгаль
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