Командувач авіації про F-16, Mirage: активно діють в нашому повітрі

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:06 • 9950 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04 • 18391 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 19307 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 71905 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 59030 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 119471 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114305 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 96931 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 146819 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 75173 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
64%
756мм
Популярнi новини
Ворожий дрон атакував Харків: пожежа на цивільному підприємстві7 серпня, 21:13 • 7878 перегляди
"Це залежить від путіна": Трамп відповів, чи дійсний дедлайн щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною7 серпня, 21:18 • 12511 перегляди
росЗМІ повідомляють про запуск FPV-дронів з автомобілів у кількох областях рф7 серпня, 21:56 • 13573 перегляди
"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновленняPhoto7 серпня, 23:06 • 12076 перегляди
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію02:28 • 15782 перегляди
Публікації
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 9932 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки04:04 • 18377 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 71899 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 83252 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 103480 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Ізраїль
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 124482 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 141698 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 150011 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 140674 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 150762 перегляди
Актуальне
Brent
Шахед-136
Truth Social
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат

Командувач авіації про F-16, Mirage: активно діють в нашому повітрі

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Командувач авіації Повітряних Сил ЗСУ полковник Олександр Дяків повідомив про активну дію літаків F-16 та Mirage в українському повітряному просторі. Україна продовжує нарощувати спроможності своєї авіації.

Командувач авіації про F-16, Mirage: активно діють в нашому повітрі

Літаки F-16 та Mirage активно діють в українському повітряному просторі. Україна продовжує роботу з нарощування спроможностей авіації. Про це заявив командувач авіації Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Олександр Дяків, передає кореспондент УНН

Дуже важливу роль, я вважаю, зіграли наші льотчики, які не боячись противника, який переважає в повітрі, сміливо вступили в бій. Це побачили наші партнери. Вони зрозуміли, що ми вміємо воювати, у нас є витримка, у нас є натренованість і у нас є люди, які зможуть освоїти будь-які види техніки. Завдяки цій великій роботі всіх структур, починаючи від Президента, закінчуючи Повітряними силами, ми почали отримувати літаки в F-16, Mirage, це вже не таємниця. І вони зараз активно діють в нашому повітрі 

- заявив Дяків.

Він наголосив, що боротьба продовжується і Україна продовжує роботу з нарощування спроможностей авіації.

"Рішенням Верховного Головнокомандувача була створена авіаційна вертикаль в державі, яка включила в себе Повітряні сили, було створено командування авіації, включила в себе Генеральний штаб, де з'явився заступник начальника Генерального штабу з авіації, з'явився представник авіації в Міністерстві оборони для того, щоб зв'язати ці ланки й продовжувати інтеграцію літаків і наземного виробника й продовжити роботу щодо їх отримання, навчання льотного складу, інженерно-технічно навчання, використання цієї зброї й грамотної експлуатації", - сказав Дяків.

В українських F-16 з'явилися мобільні комплекси для обслуговування: кадри від ПС ЗСУ22.07.25, 12:40 • 4250 переглядiв

Нагадаємо

Сьогодні Україна має унікальну авіаційну конфігурацію, одночасно експлуатується як сучасна західна техніка – F-16, Mirage тощо, так і повітряні судна радянського виробництва, зокрема вертольоти Ми-8, які українські підприємства модернізують для бойових завдань.

За словами командувача армійської авіації Збройних сил України полковника Павла Бардакова, наразі Україна навіть не розглядає варіант відмови від радянської техніки, однак її застосування потребує підтримки в боєготовому стані, належного технічного обслуговування та модернізації.

Водночас авіаційна галузь застерігає про вичерпування технічних ресурсів та відсутність державної підтримки. Найефективнішим шляхом вирішення цієї ситуації в Аерокосмічний асоціації України бачать включення авіаційних підприємств до спецрежиму Defence City.

Нині критерії резидентства Defence City надто жорсткі й не можуть бути виконані навіть такими флагманами авіаційної галузі, як "Антонов" чи "Мотор Січ". Водночас народні депутати вже подали низку змін і пропозицій до другого читання законопроєктів про створення Defence City, спрямованих на врахування позиції авіаційного сектору та забезпечення можливості продовження підтримки обороноздатності України.

Анна Мурашко

ВійнаТехнології