Командувач авіації про F-16, Mirage: активно діють в нашому повітрі
Київ • УНН
Командувач авіації Повітряних Сил ЗСУ полковник Олександр Дяків повідомив про активну дію літаків F-16 та Mirage в українському повітряному просторі. Україна продовжує нарощувати спроможності своєї авіації.
Дуже важливу роль, я вважаю, зіграли наші льотчики, які не боячись противника, який переважає в повітрі, сміливо вступили в бій. Це побачили наші партнери. Вони зрозуміли, що ми вміємо воювати, у нас є витримка, у нас є натренованість і у нас є люди, які зможуть освоїти будь-які види техніки. Завдяки цій великій роботі всіх структур, починаючи від Президента, закінчуючи Повітряними силами, ми почали отримувати літаки в F-16, Mirage, це вже не таємниця. І вони зараз активно діють в нашому повітрі
Він наголосив, що боротьба продовжується і Україна продовжує роботу з нарощування спроможностей авіації.
"Рішенням Верховного Головнокомандувача була створена авіаційна вертикаль в державі, яка включила в себе Повітряні сили, було створено командування авіації, включила в себе Генеральний штаб, де з'явився заступник начальника Генерального штабу з авіації, з'явився представник авіації в Міністерстві оборони для того, щоб зв'язати ці ланки й продовжувати інтеграцію літаків і наземного виробника й продовжити роботу щодо їх отримання, навчання льотного складу, інженерно-технічно навчання, використання цієї зброї й грамотної експлуатації", - сказав Дяків.
Нагадаємо
Сьогодні Україна має унікальну авіаційну конфігурацію, одночасно експлуатується як сучасна західна техніка – F-16, Mirage тощо, так і повітряні судна радянського виробництва, зокрема вертольоти Ми-8, які українські підприємства модернізують для бойових завдань.
За словами командувача армійської авіації Збройних сил України полковника Павла Бардакова, наразі Україна навіть не розглядає варіант відмови від радянської техніки, однак її застосування потребує підтримки в боєготовому стані, належного технічного обслуговування та модернізації.
Водночас авіаційна галузь застерігає про вичерпування технічних ресурсів та відсутність державної підтримки. Найефективнішим шляхом вирішення цієї ситуації в Аерокосмічний асоціації України бачать включення авіаційних підприємств до спецрежиму Defence City.
Нині критерії резидентства Defence City надто жорсткі й не можуть бути виконані навіть такими флагманами авіаційної галузі, як "Антонов" чи "Мотор Січ". Водночас народні депутати вже подали низку змін і пропозицій до другого читання законопроєктів про створення Defence City, спрямованих на врахування позиції авіаційного сектору та забезпечення можливості продовження підтримки обороноздатності України.