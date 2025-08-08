Командувач авіації про F-16, Mirage: активно діють в нашому повітрі

Літаки F-16 та Mirage активно діють в українському повітряному просторі. Україна продовжує роботу з нарощування спроможностей авіації. Про це заявив командувач авіації Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Олександр Дяків, передає кореспондент УНН.

Дуже важливу роль, я вважаю, зіграли наші льотчики, які не боячись противника, який переважає в повітрі, сміливо вступили в бій. Це побачили наші партнери. Вони зрозуміли, що ми вміємо воювати, у нас є витримка, у нас є натренованість і у нас є люди, які зможуть освоїти будь-які види техніки. Завдяки цій великій роботі всіх структур, починаючи від Президента, закінчуючи Повітряними силами, ми почали отримувати літаки в F-16, Mirage, це вже не таємниця. І вони зараз активно діють в нашому повітрі