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The New York Times
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В столице Индии продолжаются масштабные протесты из-за избирательной реформы — полиция задержала тысячи людей

Киев • УНН

 • 584 просмотра

В Нью-Дели продолжаются протесты против избирательной реформы, задержаны тысячи людей. Верховный суд обязал восстановить интернет и транспорт.

В столице Индии продолжаются масштабные протесты из-за избирательной реформы — полиция задержала тысячи людей

В столице Индии Нью-Дели второй день продолжаются масштабные протесты с требованием отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара. Полиция задержала тысячи демонстрантов, а власти перекрыли дороги, закрыли десятки станций метро и ограничили доступ к интернету. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Акции организовало молодежное движение Cockroach Janata Party (CJP), известное как «Партия тараканов». Его представители обвиняют избирательную комиссию в манипуляциях со списками избирателей накануне важных региональных выборов. Избирательная комиссия и правящая партия премьер-министра Нарендры Моди отвергают эти обвинения.

По сообщениям СМИ, в субботу правоохранители задержали около 7000 участников протестов, которых впоследствии освободили. В воскресенье задержания продолжились. Среди задержанных были и лидеры движения Абхиджит Дипке, Саура́в Дас и Ашутош Ранка, которых суд впоследствии отпустил при условии соблюдения общественного порядка.

Протестующие обещают не прекращать демонстрации

После освобождения представители CJP заявили, что продолжат акции, поскольку мирные собрания являются их конституционным правом. Они настаивают на отставке главного избирательного комиссара и пересмотре процедуры обновления списков избирателей.

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Причиной протестов стало масштабное обновление избирательных реестров, в ходе которого, согласно приведенным BBC данным, из списков исключили не менее 130 миллионов имен. Власти объясняют это необходимостью устранить дубликаты и записи людей, не имеющих права голоса. В то же время многочисленные граждане заявляют, что их исключили по ошибке.

Из-за демонстраций в Дели закрыли не менее 45 станций метро, ограничили железнодорожное сообщение и доступ к интернету. В центре города развернули тысячи сотрудников правоохранительных органов, которые блокировали улицы и задерживали участников акций.

На фоне событий Верховный суд Индии провел специальное заседание и обязал власти восстановить интернет и нормальную работу транспорта при отсутствии угроз общественному порядку. Суд также подчеркнул необходимость обеспечить свободу передвижения и не допускать незаконных задержаний.

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Степан Гафтко

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Дели
Индия
Нарендра Моди