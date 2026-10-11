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В Индии задержали сотни протестующих и лидера молодежного движения из-за скандала с выборами

Киев • УНН

 • 564 просмотра

В Нью-Дели задержали более 200 участников протестов и лидера движения «Тараканы». Демонстранты обвиняют власти в манипуляциях со списками избирателей.

В Индии задержали сотни протестующих и лидера молодежного движения из-за скандала с выборами
Фото: AP

В Индии полиция задержала более 200 участников протестов в Нью-Дели, а также лидера молодежного движения «Тараканы» Абхиджита Дипке. Демонстранты требуют отставки главы Избирательной комиссии из-за обвинений в манипуляциях со списками избирателей в пользу партии премьер-министра Нарендры Моди, сообщает LRT, пишет УНН.

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По информации молодежной организации CJP, Дипке и еще двух лидеров движения задержали сразу после прибытия самолета в столицу, еще до того, как они успели выйти из борта. Активисты планировали присоединиться к масштабной демонстрации против предполагаемых нарушений избирательного процесса.

Для сдерживания протестов власти привлекли тысячи полицейских, закрыли десятки станций метро и ограничили мобильный интернет вблизи мест проведения акций. Также отменили часть поездов в Дели, а некоторые предприятия временно прекратили работу.

Оппозиция обвиняет власти в подавлении протестов

В субботу местные телеканалы показали кадры, на которых правоохранители преследуют демонстрантов и задерживают их в центре Нью-Дели. Представители оппозиционной партии «Аам Адми» резко раскритиковали действия властей, назвав задержания активистов признаком усиления авторитаризма.

Это официально… мы живем в условиях полной диктатуры при Моди

– заявил представитель оппозиционной партии.

Причиной протестов стали обвинения в нарушениях во время масштабного пересмотра списков избирателей. Расследование The Indian Express выявило несоответствия, в результате которых из списков исключили миллионы имен. Избирательная комиссия Индии отвергла обвинения в неправомерных действиях.

Протестное движение набирает обороты уже несколько недель. Ранее сотни людей выходили на демонстрации в Нью-Дели и Мумбаи, требуя прозрачности избирательного процесса и ответственности руководства избирательной комиссии.

Массовые протесты студентов во Франции не утихают, а на выходных готовятся новые акции10.10.26, 02:17 • 5362 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Нью-Дели
Индия
Нарендра Моди