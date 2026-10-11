У столиці Індії продовжуються масштабні протести через виборчу реформу – поліція затримала тисячі людей

У столиці Індії Нью-Делі другий день тривають масштабні протести з вимогою відставки головного виборчого комісара Г'янеша Кумара. Поліція затримала тисячі демонстрантів, а влада перекрила дороги, закрила десятки станцій метро та обмежила доступ до інтернету. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Акції організував молодіжний рух Cockroach Janata Party (CJP), відомий як "Партія тарганів". Його представники звинувачують виборчу комісію у маніпуляціях зі списками виборців напередодні важливих регіональних виборів. Виборча комісія та керівна партія прем'єр-міністра Нарендри Моді відкидають ці звинувачення.

За повідомленнями ЗМІ, у суботу правоохоронці затримали близько 7000 учасників протестів, яких згодом звільнили. У неділю затримання продовжилися. Серед затриманих були й лідери руху Абхіджіт Діпке, Саурав Дас та Ашутош Ранка, яких суд згодом відпустив за умови дотримання громадського порядку.

Протестувальники обіцяють не припиняти демонстрації

Після звільнення представники CJP заявили, що продовжать акції, оскільки мирні зібрання є їхнім конституційним правом. Вони наполягають на відставці головного виборчого комісара та перегляді процедури оновлення списків виборців.

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Причиною протестів стало масштабне оновлення виборчих реєстрів, під час якого, за наведеними BBC даними, зі списків вилучили щонайменше 130 мільйонів імен. Влада пояснює це необхідністю усунути дублікати та записи людей, які не мають права голосу. Водночас численні громадяни заявляють, що їх виключили помилково.

Через демонстрації в Делі закрили щонайменше 45 станцій метро, обмежили залізничне сполучення та доступ до інтернету. У центрі міста розгорнули тисячі правоохоронців, які блокували вулиці та затримували учасників акцій.

На тлі подій Верховний суд Індії провів спеціальне засідання та зобов'язав владу відновити інтернет і нормальну роботу транспорту за відсутності загроз громадському порядку. Суд також наголосив на необхідності забезпечити свободу пересування та не допускати незаконних затримань.

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