Индия будет покупать нефть у Венесуэлы - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия сможет импортировать нефть из Венесуэлы. Этот шаг, якобы, должен помочь Индии заместить часть импорта российской нефти. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп сообщил, что договоренность о поставках венесуэльской нефти для Индии уже достигнута.
Мы уже завершили эту сделку, концепцию сделки
Как отмечает агентство Reuters, импорт нефти из Венесуэлы должен стать альтернативой поставкам из россии. Также Трамп заявил, что Китай может заключить "шикарную сделку" с США по покупке венесуэльской нефти.
До недавнего времени Индия была одним из главных импортеров нефти из россии. После российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Индия существенно увеличила объемы ввоза российской нефти. Так, в течение первых девяти месяцев 2025 года индийские компании импортировали со скидкой около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в сутки
Кроме того, в 2025 году Индия также сталкивалась с 50-процентными тарифами на экспорт в США. Половина этих пошлин была введена в ответ на закупку российской нефти индийскими компаниями. В связи с этим Нью-Дели вел переговоры с Вашингтоном о снижении тарифов в обмен на постепенное сокращение импорта из рф.
По состоянию на конец 2025 года объемы добычи нефти в Венесуэле составляли в среднем около миллиона баррелей в сутки
Напомним
Европейский Союз может заменить ценовой лимит на российскую нефть запретом на морские услуги. Это усилит санкции против москвы и упростит их применение.