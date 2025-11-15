В результате взрыва в полицейском участке в индийском регионе Кашмир девять человек погибли и 32 получили ранения
Киев • УНН
В индийском Кашмире девять человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва изъятой взрывчатки в полицейском участке. Инцидент произошел во время судебно-медицинского анализа взрывчатки, повредив здания.
Взрыв изъятой взрывчатки унес жизни 9 человек в полицейском участке индийского Кашмира. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Подробности
В результате взрыва в полицейском участке в индийском регионе Кашмир девять человек погибли и 32 получили ранения. По словам официальных лиц, это был несчастный случай, связанный с изъятыми взрывчатками, которые сейчас исследуются
Следственная группа в полицейском участке Наугам в Кашмире проводила судебно-медицинский анализ взрывчатки, которую она изъяла, когда произошел взрыв. Среди раненых было трое мирных жителей в соседних районах.
Раненых доставили в ближайшие больницы, где они проходят лечение, добавив, что в результате взрыва повреждены полицейский участок и некоторые соседние здания.
Напомним
По меньшей мере восемь человек погибли, а более 20 получили ранения в результате взрыва автомобиля вблизи исторического Красного форта в густонаселенном районе столицы Индии Дели.