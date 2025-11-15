В результате взрыва в полицейском участке в индийском регионе Кашмир девять человек погибли и 32 получили ранения

$42.060.00
48.880.00
ukenru
11:31 • 1394 просмотра
За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - ЗеленскийVideo
09:13 • 8288 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
07:45 • 14048 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 31782 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 50560 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 37459 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 33394 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 27728 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18503 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 54095 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Венгрия перенаправит свои 1,5 млн евро из Европейского фонда мира армии Ливана, а не ВСУ - Сийярто15 ноября, 02:04 • 11492 просмотра
США успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12: подробности15 ноября, 04:58 • 11973 просмотра
Ученые обнаружили способ укротить тревожность, воздействуя на нейроны мозга15 ноября, 05:29 • 5506 просмотра
В Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы - ГСЧСPhoto15 ноября, 05:46 • 6518 просмотра
Атака РФ на Киев 14 ноября: число погибших возросло до 707:49 • 9960 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 54086 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 48633 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 36549 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 61160 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 289200 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Кириакос Мицотакис
Ханно Певкур
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 16687 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 54086 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 21620 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 38072 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 33293 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал

В результате взрыва в полицейском участке в индийском регионе Кашмир девять человек погибли и 32 получили ранения

Киев • УНН

 • 546 просмотра

В индийском Кашмире девять человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва изъятой взрывчатки в полицейском участке. Инцидент произошел во время судебно-медицинского анализа взрывчатки, повредив здания.

В результате взрыва в полицейском участке в индийском регионе Кашмир девять человек погибли и 32 получили ранения
Фото: Bloomberg

Взрыв изъятой взрывчатки унес жизни 9 человек в полицейском участке индийского Кашмира. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Подробности

В результате взрыва в полицейском участке в индийском регионе Кашмир девять человек погибли и 32 получили ранения. По словам официальных лиц, это был несчастный случай, связанный с изъятыми взрывчатками, которые сейчас исследуются

- пишет издание.

Следственная группа в полицейском участке Наугам в Кашмире проводила судебно-медицинский анализ взрывчатки, которую она изъяла, когда произошел взрыв. Среди раненых было трое мирных жителей в соседних районах.

Раненых доставили в ближайшие больницы, где они проходят лечение, добавив, что в результате взрыва повреждены полицейский участок и некоторые соседние здания.

Напомним

По меньшей мере восемь человек погибли, а более 20 получили ранения в результате взрыва автомобиля вблизи исторического Красного форта в густонаселенном районе столицы Индии Дели.

Павел Башинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Bloomberg L.P.
Дели
Индия