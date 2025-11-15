Внаслідок вибуху в поліцейській дільниці в індійському регіоні Кашмір дев'ять осіб загинули та 32 отримали поранення
Київ • УНН
В індійському Кашмірі дев'ять людей загинули та 32 отримали поранення внаслідок вибуху вилученої вибухівки в поліцейській дільниці. Інцидент стався під час судово-медичного аналізу вибухівки, пошкодивши будівлі.
Вибух вилученої вибухівки забрав життя 9 людей у поліцейській дільниці індійського Кашміру. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Внаслідок вибуху в поліцейській дільниці в індійському регіоні Кашмір дев'ять осіб загинули та 32 отримали поранення. За словами офіційних осіб, це був нещасний випадок, пов'язаний з вилученими вибухівками, які зараз досліджуються
Слідча група у поліцейській дільниці Наугам у Кашмірі проводила судово-медичний аналіз вибухівки, яку вона вилучила, коли стався вибух. Серед поранених було троє мирних жителів у сусідніх районах.
Поранених доставили до найближчих лікарень, де вони проходять лікування, додавши, що внаслідок вибуху пошкоджено поліцейську дільницю та деякі сусідні будівлі.
Нагадаємо
Щонайменше вісім людей загинули, а понад 20 отримали поранення внаслідок вибуху автомобіля поблизу історичного Червоного форту в густонаселеному районі столиці Індії Делі.