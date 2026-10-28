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Индия увеличила продажу боеприпасов союзникам Украины в Европе почти в 18 раз

Киев • УНН

 • 2958 просмотра

С начала вторжения Индия экспортировала в Европу боеприпасы на $872 млн против $49,2 млн ранее. Основными покупателями стали страны Восточной Европы.

Индия увеличила продажу боеприпасов союзникам Украины в Европе почти в 18 раз

Индия резко нарастила экспорт боеприпасов в европейские страны, которые активно поддерживают Украину вооружением. С начала полномасштабного российского вторжения объем таких поставок достиг по меньшей мере 872 млн долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности Индии, пишет УНН.

Детали

Для сравнения, за четыре года до вторжения России индийские производители экспортировали в Европу аналогичную продукцию лишь на 49,2 млн долларов. Таким образом, объемы продаж выросли в 17,7 раза.

Речь идет об артиллерийских снарядах, минометных минах, взрывчатых веществах и ракетном топливе. Около 75% экспорта пришлось на 13 стран Центральной и Восточной Европы, в частности Польшу, Чехию, Румынию и страны Балтии.

Индия стала одним из крупнейших поставщиков боеприпасов в Европу

По данным Trade Data Monitor, Индия поднялась с 28-го на второе место среди поставщиков боеприпасов и компонентов для них в страны Центральной и Восточной Европы, уступая только Южной Корее.

Даже если индийские боеприпасы не передавались непосредственно Украине, европейские государства могли использовать их для пополнения собственных запасов, одновременно передавая Киеву свое вооружение.

Эксперт Королевского колледжа Лондона Уолтер Ледвиг отметил, что российское вторжение создало новый спрос, которым воспользовались индийские оборонные предприятия. В то же время Нью-Дели стремится развивать собственное производство оружия и уменьшать зависимость от импорта, в частности российского.

Хмара призвал страны E5 передать Украине 10% запасов ракет ПВО26.10.26, 22:53 • 3054 просмотра

Степан Гафтко

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