Хмара призвал страны E5 передать Украине 10% запасов ракет ПВО

Министр обороны Украины Евгений Хмара обратился к представителям министерств обороны стран E5: Германии, Великобритании, Франции, Польши и Италии. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Первый критический приоритет — противовоздушная оборона. Украина уже имеет контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков и предлагает партнёрам обмен: передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас в обмен на поставки, которые должны поступить Украине позже - говорится в сообщении.

Евгений Хмара призвал партнёров рассмотреть передачу Украине 10% имеющихся у них запасов перехватчиков, в частности ракет для Patriot и IRIS-T, которые Украина заказывает за счёт кредита ЕС. Такое решение позволило бы быстро усилить защиту украинских городов и стало бы примером для других партнёров.

Так же критически необходимы ПЗРК для противодействия реактивным беспилотникам. Украина рассчитывает на финансирование новых закупок и на передачу систем из имеющихся запасов партнёров.

Второй приоритет — беспилотные системы. Украинские производители могут вдвое увеличить производство дронов в 2027 году. Для этого необходимо своевременное финансирование.

Мы предлагаем не просто увеличивать закупки, а масштабировать совместное производство украинских дронов на территории других стран. Это позволит нарастить производство, обеспечить Украину необходимыми дронами. Кроме того, это усилит оборонные возможности наших партнёров - подчеркнул Евгений Хмара.

Министр подчеркнул, что Украина стремится к справедливому и длительному миру. Достижение мира требует силы, готовности защищаться и решений, которые принимаются своевременно. Задача — сделать так, чтобы Украина имела необходимое оружие тогда, когда оно нужно.

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