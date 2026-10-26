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Хмара закликав країни E5 передати Україні 10% запасів ракет ППО

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Міністр оборони закликав Німеччину, Британію, Францію, Польщу та Італію передати 10% запасів ракет-перехоплювачів. Україна також просить ПЗРК і фінансування спільного виробництва дронів.

Хмара закликав країни E5 передати Україні 10% запасів ракет ППО

Міністр оборони України Євгеній Хмара звернувся до представників міністерств оборони країн E5: Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Перший критичний пріоритет — протиповітряна оборона. Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам обмін: передати частину ракет із наявних запасів зараз в обмін на поставки, які мають надійти Україні пізніше

- йдеться у повідомленні.

Євгеній Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Україна контрактує за рахунок кредиту ЄС. Таке рішення дозволило б швидко посилити захист українських міст та стало б прикладом для інших партнерів.

Так само критично потрібні ПЗРК для протидії реактивним безпілотникам. Україна розраховує на фінансування нових закупівель і на передачу систем із наявних запасів партнерів.

Другий пріоритет — безпілотні системи. Українські виробники можуть подвоїти виробництво дронів у 2027 році. Для цього потрібне своєчасне фінансування.

Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн. Це дасть змогу наростити виробництво, забезпечити Україну необхідними дронами. Плюс це посилить оборонні можливості наших партнерів

- наголосив Євгеній Хмара.

Міністр підкреслив, що Україна прагне справедливого й тривалого миру. Досягнення миру потребує сили, готовності захищатися та рішень, які ухвалюються вчасно. Завдання — зробити так, щоб Україна мала необхідну зброю тоді, коли вона потрібна.

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Ольга Розгон

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