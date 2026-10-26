Хмара закликав країни E5 передати Україні 10% запасів ракет ППО
Київ • УНН
Міністр оборони закликав Німеччину, Британію, Францію, Польщу та Італію передати 10% запасів ракет-перехоплювачів. Україна також просить ПЗРК і фінансування спільного виробництва дронів.
Міністр оборони України Євгеній Хмара звернувся до представників міністерств оборони країн E5: Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
Перший критичний пріоритет — протиповітряна оборона. Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам обмін: передати частину ракет із наявних запасів зараз в обмін на поставки, які мають надійти Україні пізніше
Євгеній Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Україна контрактує за рахунок кредиту ЄС. Таке рішення дозволило б швидко посилити захист українських міст та стало б прикладом для інших партнерів.
Так само критично потрібні ПЗРК для протидії реактивним безпілотникам. Україна розраховує на фінансування нових закупівель і на передачу систем із наявних запасів партнерів.
Другий пріоритет — безпілотні системи. Українські виробники можуть подвоїти виробництво дронів у 2027 році. Для цього потрібне своєчасне фінансування.
Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн. Це дасть змогу наростити виробництво, забезпечити Україну необхідними дронами. Плюс це посилить оборонні можливості наших партнерів
Міністр підкреслив, що Україна прагне справедливого й тривалого миру. Досягнення миру потребує сили, готовності захищатися та рішень, які ухвалюються вчасно. Завдання — зробити так, щоб Україна мала необхідну зброю тоді, коли вона потрібна.
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