Україна і Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво

Україна ділитиметься з Молдовою бойовим досвідом, технологіями та практичними знаннями у сфері оборони. Країни також планують розвивати спільні оборонні проєкти. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що український досвід протидії може допомогти партнерам краще підготуватися до сучасних загроз. Україна готова ділитися технологіями та практичними знаннями про те, як працюють системи озброєння та як організувати ефективну оборону.

Саме для розвитку такої співпраці Міністр оборони України Євгеній Хмара та Міністр оборони Молдови Анатоліє Носатий підписали в Києві Угоду про військово-технічне співробітництво.

Україна має досвід, якого не здобудеш на навчаннях. Ми готові ділитися цими знаннями з партнерами, допомагати їм краще розуміти можливості техніки та ефективніше її використовувати. Ми вже допомагаємо Молдові консультаціями щодо розбудови ППО. Наше завдання — посилювати власну оборону та допомагати партнерам ставати стійкішими до сучасних загроз - наголосив Євгеній Хмара.

Угода зокрема охоплює:

модернізацію, ремонт, технічне обслуговування військової техніки;

обмін досвідом у сфері інженерного обладнання, логістики, захисту персоналу та критичної інфраструктури;

підготовку та навчання фахівців;

випробування військової продукції, обмін досвідом щодо розробок і закупівель;

спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські проєкти у сфері військового виробництва;

розвиток спроможностей у сфері кіберзахисту та захисту повітряного простору.

Угода укладена на п’ять років із можливістю автоматичного продовження. Її реалізація не впливатиме на закріплений у Конституції нейтральний статус Республіки Молдова - додали в Міноборони.

Прем'єр Молдови прибув до Києва для переговорів