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Техніка

Прем'єр Молдови прибув до Києва для переговорів

Київ • УНН

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Васіле Тофан зустрінеться з українським керівництвом і візьме участь в економічному форумі.

Прем'єр Молдови прибув до Києва для переговорів

Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан на чолі урядової делегації прибув з візитом до Києва. Про це повідомили 26 жовтня в уряді Молдови, пише УНН.

Прем'єр-міністр Васіле Тофан перебуває з робочим візитом у Києві, Україна, у супроводі віцепрем'єр-міністра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Володимира Болі, міністра оборони Анатоліє Носатого та міністра енергетики Доріна Жунгієту

- повідомили в молдовському уряді.

Під час візиту молдовський прем'єр, як вказано, зустрінеться зі своїм українським колегою Сергієм Корецьким. "Прем'єр-міністри обговорять зміцнення двосторонніх відносин, розвиток економічного та торговельного співробітництва, регіональну безпеку та європейський шлях двох країн", - ідеться у заяві.

"Програма візиту також включає зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, а також дискусію з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком", - сказано у повідомленні.

Як повідомляється, Тофан візьме участь разом зі своїм українським колегою у Міжнародному економічному форумі в Києві, присвяченому інвестиційним можливостям та розвитку економічної співпраці. Також, під час візиту до України, прем'єр-міністр Молдови обговорить з представниками бізнес-спільноти питання розвитку економічного партнерства та розширення торговельних відносин між двома країнами.

Доповнення

Як зазначає NewsMaker, раніше Васіле Тофан сказав, що уряд Молдови розглядає можливість закупівлі газу в України. При цьому Україна, за словами прем'єра Молдови, продаватиме газ за ринковою ціною. За його словами, знизити ціну можна буде у тому випадку, якщо Молдова домовиться про закупівлю на більш тривалий термін. При одноразовій купівлі газу на поточні потреби доведеться платити ринкову або близьку до неї ціну.

Юлія Шрамко

Політика
Енергетика
Електроенергія
Руслан Стефанчук
Володимир Зеленський
Україна
Молдова
Київ