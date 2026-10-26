Прем'єр Молдови прибув до Києва для переговорів

Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан на чолі урядової делегації прибув з візитом до Києва. Про це повідомили 26 жовтня в уряді Молдови, пише УНН.

Прем'єр-міністр Васіле Тофан перебуває з робочим візитом у Києві, Україна, у супроводі віцепрем'єр-міністра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Володимира Болі, міністра оборони Анатоліє Носатого та міністра енергетики Доріна Жунгієту - повідомили в молдовському уряді.

Під час візиту молдовський прем'єр, як вказано, зустрінеться зі своїм українським колегою Сергієм Корецьким. "Прем'єр-міністри обговорять зміцнення двосторонніх відносин, розвиток економічного та торговельного співробітництва, регіональну безпеку та європейський шлях двох країн", - ідеться у заяві.

"Програма візиту також включає зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, а також дискусію з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком", - сказано у повідомленні.

Як повідомляється, Тофан візьме участь разом зі своїм українським колегою у Міжнародному економічному форумі в Києві, присвяченому інвестиційним можливостям та розвитку економічної співпраці. Також, під час візиту до України, прем'єр-міністр Молдови обговорить з представниками бізнес-спільноти питання розвитку економічного партнерства та розширення торговельних відносин між двома країнами.

Доповнення

Як зазначає NewsMaker, раніше Васіле Тофан сказав, що уряд Молдови розглядає можливість закупівлі газу в України. При цьому Україна, за словами прем'єра Молдови, продаватиме газ за ринковою ціною. За його словами, знизити ціну можна буде у тому випадку, якщо Молдова домовиться про закупівлю на більш тривалий термін. При одноразовій купівлі газу на поточні потреби доведеться платити ринкову або близьку до неї ціну.