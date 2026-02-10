Премьер-министр Молдовы прибыл в Киев для переговоров

$43.030.02
51.120.36
ukenru
9 февраля, 22:01 • 10819 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 19290 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 18430 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 18050 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 17010 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 16599 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 18408 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 29273 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 47004 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 44203 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1.7м/с
71%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах9 февраля, 21:44 • 10117 просмотра
Папа Лев передал Украине генераторы и лекарства для борьбы с последствиями зимних обстреловPhoto9 февраля, 22:24 • 5536 просмотра
Испания модернизирует дальнобойную ракету Meteor для повышения эффективности украинских истребителей GripenPhoto9 февраля, 22:49 • 4540 просмотра
Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США9 февраля, 23:37 • 5486 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением04:59 • 10390 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 22428 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 30529 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 68997 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 90498 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 105953 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Гренландия
Европа
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 11020 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 12932 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 13452 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 39683 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 42210 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Премьер-министр Молдовы прибыл в Киев для переговоров

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну прибыл в Киев для переговоров с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Юлией Свириденко. Он выразил солидарность с Украиной и приверженность миру.

Премьер-министр Молдовы прибыл в Киев для переговоров

Премьер-министр Республики Молдова Александру Мунтяну сообщил, что прибыл в Киев, где планирует встретиться с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Юлией Свириденко, пишет УНН.

Прибыл в Киев для переговоров с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Юлией Свириденко. От имени народа Молдовы я выражаю четкое послание солидарности

- написал Мунтяну в X.

"Мы стоим рядом с Украиной как соседи и друзья, единые в нашей приверженности справедливому и прочному миру и нашему общему будущему в ЕС", - подчеркнул премьер Молдовы.

Молдова официально начала процедуру выхода из состава СНГ19.01.26, 22:16 • 5509 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Молдова
Киев