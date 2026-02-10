Премьер-министр Молдовы прибыл в Киев для переговоров
Киев • УНН
Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну прибыл в Киев для переговоров с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Юлией Свириденко. Он выразил солидарность с Украиной и приверженность миру.
Премьер-министр Республики Молдова Александру Мунтяну сообщил, что прибыл в Киев, где планирует встретиться с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Юлией Свириденко, пишет УНН.
Прибыл в Киев для переговоров с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Юлией Свириденко. От имени народа Молдовы я выражаю четкое послание солидарности
"Мы стоим рядом с Украиной как соседи и друзья, единые в нашей приверженности справедливому и прочному миру и нашему общему будущему в ЕС", - подчеркнул премьер Молдовы.
