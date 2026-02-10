Прем'єр-міністр Молдови прибув до Києва для переговорів

$43.030.02
9 лютого, 22:01 • 10583 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 18759 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 18039 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 17722 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 16788 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 16477 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 18301 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29207 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 46874 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 44125 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах9 лютого, 21:44 • 9438 перегляди
Папа Лев передав Україні генератори та ліки для боротьби з наслідками зимових обстрілівPhoto9 лютого, 22:24 • 4642 перегляди
Іспанія модернізує далекобійну ракету Meteor для підвищення ефективності українських винищувачів GripenPhoto9 лютого, 22:49 • 3722 перегляди
Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США9 лютого, 23:37 • 4388 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 9826 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 22154 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 30254 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 68727 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 90223 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 105709 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ґренландія
Європа
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 10864 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 12765 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 13287 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 39518 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 42067 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Прем'єр-міністр Молдови прибув до Києва для переговорів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну прибув до Києва для переговорів із Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Він висловив солідарність з Україною та відданість миру.

Прем'єр-міністр Молдови прибув до Києва для переговорів

Прем'єр-міністр Республіки Молдова Александру Мунтяну повідомив, що прибув до Києва, де планує зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Юлією Свириденко, пише УНН.

Прибув до Києва для переговорів з Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Від імені народу Молдови я висловлюю чітке послання солідарності

- написав Мунтяну у X.

"Ми стоїмо поруч з Україною як сусіди та друзі, єдині у нашій відданості справедливому та міцному миру та нашому спільному майбутньому в ЄС", - наголосив прем'єр Молдови.

Молдова офіційно розпочала процедуру виходу зі складу СНД19.01.26, 22:16 • 5509 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Молдова
Київ