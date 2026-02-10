Прем'єр-міністр Молдови прибув до Києва для переговорів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну прибув до Києва для переговорів із Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Він висловив солідарність з Україною та відданість миру.
Прем'єр-міністр Республіки Молдова Александру Мунтяну повідомив, що прибув до Києва, де планує зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Юлією Свириденко, пише УНН.
Прибув до Києва для переговорів з Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Від імені народу Молдови я висловлюю чітке послання солідарності
"Ми стоїмо поруч з Україною як сусіди та друзі, єдині у нашій відданості справедливому та міцному миру та нашому спільному майбутньому в ЄС", - наголосив прем'єр Молдови.
