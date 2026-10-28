Індія збільшила продаж боєприпасів союзникам України в Європі майже у 18 разів
Київ • УНН
Від початку вторгнення Індія експортувала до Європи боєприпасів на $872 млн проти $49,2 млн раніше. Основними покупцями стали країни Східної Європи.
Індія різко наростила експорт боєприпасів до європейських країн, які активно підтримують Україну озброєнням. Від початку повномасштабного російського вторгнення обсяг таких поставок сягнув щонайменше 872 млн доларів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Міністерства торгівлі та промисловості Індії, пише УНН.
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Для порівняння, за чотири роки до вторгнення росії індійські виробники експортували до Європи аналогічну продукцію лише на 49,2 млн доларів. Таким чином, обсяги продажів зросли у 17,7 раза.
Йдеться про артилерійські снаряди, мінометні міни, вибухові речовини та ракетне паливо. Близько 75% експорту припало на 13 країн Центральної та Східної Європи, зокрема Польщу, Чехію, Румунію та держави Балтії.
Індія стала одним із найбільших постачальників боєприпасів у Європу
За даними Trade Data Monitor, Індія піднялася з 28-го на друге місце серед постачальників боєприпасів та компонентів для них у країни Центральної та Східної Європи, поступаючись лише Південній Кореї.
Навіть якщо індійські боєприпаси не передавали безпосередньо Україні, європейські держави могли використовувати їх для поповнення власних запасів, водночас передаючи Києву своє озброєння.
Експерт Королівського коледжу Лондона Волтер Ледвіг зазначив, що російське вторгнення створило новий попит, яким скористалися індійські оборонні підприємства. Водночас Нью-Делі прагне розвивати власне виробництво зброї та зменшувати залежність від імпорту, зокрема російського.
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