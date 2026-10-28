Індія збільшила продаж боєприпасів союзникам України в Європі майже у 18 разів

У російському липецьку пролунали вибухи та спалахнула масштабна пожежа поблизу металургійного комбінату

Сибіга заявив, що після розмови європейських лідерів із путіним немає ознак готовності росії до миру

москву атакували безпілотники під час саміту за участю путіна: близько 150 авіарейсів скасували або затримали

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