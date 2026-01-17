ЕС заключил историческое торговое соглашение с группой стран Южной Америки
Киев • УНН
ЕС и блок МЕРКОСУР подписали соглашение о свободной торговле, несмотря на противодействие Франции и Польши. Церемония состоялась в столице Парагвая с участием лидеров стран-участниц.
ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР подписали историческое соглашение о свободной торговле. Большинство стран ЕС поддержали соглашение — несмотря на противодействие Франции и Польши. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, пишет УНН.
Детали
Подписание состоялось в столице Парагвая Асунсьоне. Соглашение было подписано в Центральном банке Парагвая – месте, где в 1991 году был подписан Договор Асунсьона, учредивший блок МЕРКОСУР между Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.
Со стороны МЕРКОСУР в подписании участвовали президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Боливии Родриго Пас, президент Аргентины Хавьер Милей и президент Уругвая Яманду Орси, а также президент Панамы Хосе Рауль Мулино, ассоциированный член МЕРКОСУР.
Мы выбираем справедливую торговлю вместо тарифов, мы выбираем продуктивное долгосрочное партнерство вместо изоляции, и, прежде всего, мы намерены обеспечить реальные и ощутимые выгоды для наших народов и компаний
Она подчеркнула геополитическую важность соглашения: "Когда два региона, подобные нашим, высказываются единым голосом по глобальным вопросам, мир прислушивается".
Мерц допускает подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией до конца января12.01.26, 12:59 • 3866 просмотров