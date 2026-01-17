ЕС заключил историческое торговое соглашение с группой стран Южной Америки

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 7396 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 12225 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 14728 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 26308 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 37080 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 33461 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 47018 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27780 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 42732 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35501 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 17413 просмотра
Volkswagen ID.4 становится "электрическим Tiguan": что предусматривает масштабное обновлениеPhoto17 января, 07:54 • 4794 просмотра
Ряд регионов переведены на аварийные отключения, из-за новых атак рф обесточивания в двух областях17 января, 08:46 • 6852 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 16428 просмотра
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo12:09 • 12380 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 16445 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 47014 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 27364 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 59004 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 89400 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 17428 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 15883 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 14383 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 14072 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 25700 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times

ЕС заключил историческое торговое соглашение с группой стран Южной Америки

Киев • УНН

 • 354 просмотра

ЕС и блок МЕРКОСУР подписали соглашение о свободной торговле, несмотря на противодействие Франции и Польши. Церемония состоялась в столице Парагвая с участием лидеров стран-участниц.

ЕС заключил историческое торговое соглашение с группой стран Южной Америки

ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР подписали историческое соглашение о свободной торговле. Большинство стран ЕС поддержали соглашение — несмотря на противодействие Франции и Польши. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, пишет УНН.

Детали

Подписание состоялось в столице Парагвая Асунсьоне. Соглашение было подписано в Центральном банке Парагвая – месте, где в 1991 году был подписан Договор Асунсьона, учредивший блок МЕРКОСУР между Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.

Со стороны МЕРКОСУР в подписании участвовали президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Боливии Родриго Пас, президент Аргентины Хавьер Милей и президент Уругвая Яманду Орси, а также президент Панамы Хосе Рауль Мулино, ассоциированный член МЕРКОСУР.

Мы выбираем справедливую торговлю вместо тарифов, мы выбираем продуктивное долгосрочное партнерство вместо изоляции, и, прежде всего, мы намерены обеспечить реальные и ощутимые выгоды для наших народов и компаний

- заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула геополитическую важность соглашения: "Когда два региона, подобные нашим, высказываются единым голосом по глобальным вопросам, мир прислушивается".

Мерц допускает подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией до конца января12.01.26, 12:59 • 3866 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Парагвай
Хосе Рауль Мулино
Панама
Хавьер Милей
Аргентина
Уругвай
Бразилия
Европейский Союз
Франция
Урсула фон дер Ляйен
Польша