Евросоюз готов заморозить торговое соглашение с США из-за "гренландских" тарифов Трампа
Киев • УНН
ЕС готовится приостановить ратификацию нового торгового соглашения с США в ответ на заявление Дональда Трампа о введении пошлин на товары из стран Европы, поддержавших суверенитет Гренландии. ЕС рассматривает возможность применения Инструмента борьбы с принуждением, что позволит ввести зеркальные тарифы.
Европейский Союз готовится приостановить ратификацию нового торгового соглашения с Соединенными Штатами. Решение стало реакцией на заявление Дональда Трампа о введении пошлин на товары из стран Европы, которые поддержали суверенитет Гренландии и выступили против ее аннексии США. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Манфред Вебер, глава Европейской народной партии (крупнейшей фракции Европарламента), заявил, что в текущих условиях одобрение соглашения невозможно. Законодатели призывают немедленно остановить действие договоренностей по снижению тарифов на американские товары, пока Вашингтон не прекратит давление.
Трамп объявил о введении 10% пошлины с 1 февраля 2026 года на импорт из восьми стран (в частности, Дании, Франции, Германии и Финляндии). Тарифы будут действовать и вырастут до 25% в июне, пока не будет достигнуто соглашение о "полной и абсолютной покупке Гренландии".
ЕС заключил историческое торговое соглашение с группой стран Южной Америки17.01.26, 18:49 • 4420 просмотров
Урсула фон дер Ляйен назвала такие действия "опасной нисходящей спиралью", а Эммануэль Макрон назвал угрозы "неприемлемыми".
Возможное применение "торговой базы"
Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге предложил активировать Инструмент борьбы с принуждением (ACI). Это самый мощный защитный механизм ЕС, который ранее никогда не использовался.
Применение ACI позволит Евросоюзу ввести зеркальные тарифы, новые налоги для американских технологических гигантов или ограничить доступ компаний США к государственным контрактам в Европе. В воскресенье, 18 января 2026 года, послы 27 стран ЕС собираются на экстренную встречу для координации дальнейших шагов.
Трамп ввел пошлины на ряд европейских стран из-за их позиции по Гренландии17.01.26, 19:03 • 6170 просмотров