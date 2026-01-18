$43.180.08
17 января, 12:49 • 16191 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 30178 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 25142 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 36651 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 45684 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 38425 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 56309 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29309 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44923 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36601 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Графики отключений электроэнергии
Евросоюз готов заморозить торговое соглашение с США из-за "гренландских" тарифов Трампа

Киев • УНН

 • 24 просмотра

ЕС готовится приостановить ратификацию нового торгового соглашения с США в ответ на заявление Дональда Трампа о введении пошлин на товары из стран Европы, поддержавших суверенитет Гренландии. ЕС рассматривает возможность применения Инструмента борьбы с принуждением, что позволит ввести зеркальные тарифы.

Евросоюз готов заморозить торговое соглашение с США из-за "гренландских" тарифов Трампа

Европейский Союз готовится приостановить ратификацию нового торгового соглашения с Соединенными Штатами. Решение стало реакцией на заявление Дональда Трампа о введении пошлин на товары из стран Европы, которые поддержали суверенитет Гренландии и выступили против ее аннексии США. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Манфред Вебер, глава Европейской народной партии (крупнейшей фракции Европарламента), заявил, что в текущих условиях одобрение соглашения невозможно. Законодатели призывают немедленно остановить действие договоренностей по снижению тарифов на американские товары, пока Вашингтон не прекратит давление.

Трамп объявил о введении 10% пошлины с 1 февраля 2026 года на импорт из восьми стран (в частности, Дании, Франции, Германии и Финляндии). Тарифы будут действовать и вырастут до 25% в июне, пока не будет достигнуто соглашение о "полной и абсолютной покупке Гренландии".

ЕС заключил историческое торговое соглашение с группой стран Южной Америки17.01.26, 18:49 • 4420 просмотров

Урсула фон дер Ляйен назвала такие действия "опасной нисходящей спиралью", а Эммануэль Макрон назвал угрозы "неприемлемыми".

Возможное применение "торговой базы"

Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге предложил активировать Инструмент борьбы с принуждением (ACI). Это самый мощный защитный механизм ЕС, который ранее никогда не использовался.

Применение ACI позволит Евросоюзу ввести зеркальные тарифы, новые налоги для американских технологических гигантов или ограничить доступ компаний США к государственным контрактам в Европе. В воскресенье, 18 января 2026 года, послы 27 стран ЕС собираются на экстренную встречу для координации дальнейших шагов. 

Трамп ввел пошлины на ряд европейских стран из-за их позиции по Гренландии17.01.26, 19:03 • 6170 просмотров

Степан Гафтко

