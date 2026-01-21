Президент США Дональд Трамп снова направился в Давос после проблем с самолетом Air Force One, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным пула журналистов, президент Дональд Трамп на борту нового самолета начал движение по взлетной полосе в 00:02 по местному времени.

"Сейчас он в воздухе и направляется в Давос", - пишет издание.

Дополнение

Ранее самолет Air Force One вернулся в США из-за "незначительной проблемы с электропроводкой", как сообщил представитель Белого дома.

