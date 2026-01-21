Трамп снова направился в Давос после проблем с самолетом Air Force One
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп вылетел в Давос на новом самолете после того, как предыдущий Air Force One вернулся в США из-за незначительной проблемы с электропроводкой.
Президент США Дональд Трамп снова направился в Давос после проблем с самолетом Air Force One, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По данным пула журналистов, президент Дональд Трамп на борту нового самолета начал движение по взлетной полосе в 00:02 по местному времени.
"Сейчас он в воздухе и направляется в Давос", - пишет издание.
Дополнение
Ранее самолет Air Force One вернулся в США из-за "незначительной проблемы с электропроводкой", как сообщил представитель Белого дома.
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой21.01.26, 06:33 • 2448 просмотров