"Вы узнаете": Трамп отказался раскрыть планы по Гренландии, но обещает что-то, чем будут довольны в НАТО

Президент США Дональд Трамп усилил неопределенность относительно того, насколько далеко он готов зайти, чтобы приобрести Гренландию, пообещав при этом в ответ на вопрос о риске для НАТО из-за его плана по Гренландии "что-то, чем НАТО будет очень довольно, и чем мы будем очень довольны", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Вы узнаете", - сказал Трамп в кратком ответе на брифинге для прессы в Белом доме 20 января, прежде чем перейти к следующему вопросу.

Трамп также отказался давать какие-либо заверения, которых добивались лидеры НАТО, относительно его приверженности стабильности трансатлантического альянса после его угроз захватить Гренландию силой, пишет издание.

Президент США неоднократно повторял, что он сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой, в рамках предположений, что он должен иметь полную свободу действий в формировании его будущего и территорий, которые контролируют США.

"Я сделал его намного лучше, намного сильнее. Сейчас он такой хороший. НАТО намного сильнее, - сказал Трамп. - Когда я пришел сюда, у нас было слабое НАТО… они были никчемным НАТО. Нравится вам это или нет, но оно настолько хорошее, насколько мы хорошие. Если нас нет в НАТО, НАТО не очень сильное".

"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо": Трамп требует от союзников 5% ВВП на оборону

На вопрос, будет ли распад НАТО ценой, которую он заплатит за получение Гренландии, территории Дании, Трамп ответил, что, по его мнению, что бы ни произошло, это будет выгодно альянсу.

Я думаю, что мы найдем что-то, чем НАТО будет очень довольно, и чем мы будем очень довольны. Но нам это нужно по соображениям безопасности. Нам это нужно для национальной безопасности и даже мировой безопасности - сказал Трамп.

Воинственные замечания Трампа, как отмечается, прозвучали за несколько часов до его поездки на Всемирный экономический саммит в Давосе в Швейцарии, где он должен был встретиться с мировыми лидерами.

Трамп снова направился в Давос после проблем с самолетом Air Force One