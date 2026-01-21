"Вы узнаете": Трамп отказался раскрыть планы по Гренландии, но обещает что-то, чем будут довольны в НАТО

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 января, 20:12 • 18083 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 37717 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 33207 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 53126 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 35001 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 48763 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26009 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29448 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27015 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 27580 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская ракета ПВО попала в жилой дом в краснодарском крае рфVideo20 января, 22:32 • 5618 просмотра
Кличко: 600 тысяч киевлян покинули столицу после российских атак 9 января20 января, 23:05 • 7736 просмотра
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo20 января, 23:38 • 15881 просмотра
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной21 января, 00:14 • 19937 просмотра
Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ после волонтерской деятельности21 января, 00:47 • 4594 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 28541 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 53127 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 48764 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 45109 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 57309 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Олег Кипер
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 1554 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 13926 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 20184 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 21187 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 28036 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Дипломатка
Золото

"Вы узнаете": Трамп отказался раскрыть планы по Гренландии, но обещает что-то, чем будут довольны в НАТО

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Дональд Трамп усилил неопределенность относительно приобретения Гренландии, заявив, что НАТО будет довольно его планом. Он отказался давать заверения относительно стабильности трансатлантического альянса.

"Вы узнаете": Трамп отказался раскрыть планы по Гренландии, но обещает что-то, чем будут довольны в НАТО

Президент США Дональд Трамп усилил неопределенность относительно того, насколько далеко он готов зайти, чтобы приобрести Гренландию, пообещав при этом в ответ на вопрос о риске для НАТО из-за его плана по Гренландии "что-то, чем НАТО будет очень довольно, и чем мы будем очень довольны", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Вы узнаете", - сказал Трамп в кратком ответе на брифинге для прессы в Белом доме 20 января, прежде чем перейти к следующему вопросу.

Трамп также отказался давать какие-либо заверения, которых добивались лидеры НАТО, относительно его приверженности стабильности трансатлантического альянса после его угроз захватить Гренландию силой, пишет издание.

Президент США неоднократно повторял, что он сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой, в рамках предположений, что он должен иметь полную свободу действий в формировании его будущего и территорий, которые контролируют США.

"Я сделал его намного лучше, намного сильнее. Сейчас он такой хороший. НАТО намного сильнее, - сказал Трамп. - Когда я пришел сюда, у нас было слабое НАТО… они были никчемным НАТО. Нравится вам это или нет, но оно настолько хорошее, насколько мы хорошие. Если нас нет в НАТО, НАТО не очень сильное".

"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо": Трамп требует от союзников 5% ВВП на оборону20.01.26, 22:47 • 5864 просмотра

На вопрос, будет ли распад НАТО ценой, которую он заплатит за получение Гренландии, территории Дании, Трамп ответил, что, по его мнению, что бы ни произошло, это будет выгодно альянсу.

Я думаю, что мы найдем что-то, чем НАТО будет очень довольно, и чем мы будем очень довольны. Но нам это нужно по соображениям безопасности. Нам это нужно для национальной безопасности и даже мировой безопасности

- сказал Трамп.

Воинственные замечания Трампа, как отмечается, прозвучали за несколько часов до его поездки на Всемирный экономический саммит в Давосе в Швейцарии, где он должен был встретиться с мировыми лидерами.

Трамп снова направился в Давос после проблем с самолетом Air Force One21.01.26, 08:29 • 1890 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Гренландия
Хранитель
Давос
Белый дом
НАТО
Швейцария
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты