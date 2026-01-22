У НАТО заявили, що поки немає планів щодо місії по Арктиці

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:49 • 5336 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 15957 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 10055 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 12244 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 15362 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 20493 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27294 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41669 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39977 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 67859 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 12299 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 17447 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 31618 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 18751 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 16251 перегляди
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 15949 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 11647 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 67853 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 59798 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 60902 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 22466 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 19704 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 20574 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 60896 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 39089 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Fox News
Соціальна мережа
Золото

У НАТО заявили, що поки немає планів щодо місії по Арктиці

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив про відсутність планів щодо місії в Арктиці. НАТО посилить безпеку в регіоні на тлі співпраці Китаю та росії.

У НАТО заявили, що поки немає планів щодо місії по Арктиці

Поки що немає планів щодо місії по Арктиці, заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Військове командування все ще чекає на вказівки щодо можливої ​​угоди щодо Гренландії, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, коментуючи переговори з США щодо безпеки в Гренландії та Арктиці на пресконференції в штабквартирі альянсу в Брюсселі.

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що також "поки що немає планів щодо потенційної місії по Арктиці".

Хоча деталі "рамок для майбутньої угоди", обговореної між Дональдом Трампом і Марком Рютте, досі невідомі, Генеральний секретар НАТО заявив, що безпека альянсу в Арктиці буде посилена.

Угода Трампа по Гренландії вимагає швидких дій щодо безпеки в Арктиці, це не призведе до виснаження ресурсів на підтримку України - Рютте22.01.26, 14:58 • 1888 переглядiв

Гринкевич також заявив, що посилення співпраці між Китаєм та росією викликає занепокоєння у НАТО.

"Ми бачили, що протягом останніх кількох років це відбувалося як у морській сфері зі збільшенням спільних патрулів, так і в повітряній сфері зі спільним патрулюванням дальніми бомбардувальниками. Ми постійно намагаємося покращити нашу присутність і думати про те, як країни можуть посилити нашу присутність в Арктиці", - сказав Гринкевич.

Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21.01.26, 22:02 • 15983 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ґренландія
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Китай
Сполучені Штати Америки