У НАТО заявили, що поки немає планів щодо місії по Арктиці

Поки що немає планів щодо місії по Арктиці, заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Військове командування все ще чекає на вказівки щодо можливої ​​угоди щодо Гренландії, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, коментуючи переговори з США щодо безпеки в Гренландії та Арктиці на пресконференції в штабквартирі альянсу в Брюсселі.

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що також "поки що немає планів щодо потенційної місії по Арктиці".

Хоча деталі "рамок для майбутньої угоди", обговореної між Дональдом Трампом і Марком Рютте, досі невідомі, Генеральний секретар НАТО заявив, що безпека альянсу в Арктиці буде посилена.

Гринкевич також заявив, що посилення співпраці між Китаєм та росією викликає занепокоєння у НАТО.

"Ми бачили, що протягом останніх кількох років це відбувалося як у морській сфері зі збільшенням спільних патрулів, так і в повітряній сфері зі спільним патрулюванням дальніми бомбардувальниками. Ми постійно намагаємося покращити нашу присутність і думати про те, як країни можуть посилити нашу присутність в Арктиці", - сказав Гринкевич.

