Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Угода Трампа по Гренландії вимагає швидких дій щодо безпеки в Арктиці, це не призведе до виснаження ресурсів на підтримку України - Рютте

Київ • УНН

 1374 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що рамкова угода щодо Гренландії з Дональдом Трампом вимагатиме посилення безпеки в Арктиці. Перші результати очікуються цього року, при цьому ресурси для України не будуть виснажені.

Угода Трампа по Гренландії вимагає швидких дій щодо безпеки в Арктиці, це не призведе до виснаження ресурсів на підтримку України - Рютте

Рамкова угода щодо Гренландії, узгоджена з президентом США Дональдом Трампом, вимагатиме від союзників НАТО посилення безпеки в Арктиці, і перші результати цього будуть помітні цього року, заявив у четвер Reuters Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, водночас сказавши, що активізація зусиль щодо Арктики не призведе до виснаження ресурсів на підтримку України, пише УНН.

Деталі

Тепер командувачам НАТО належить опрацювати деталі додаткових вимог безпеки, сказав Рютте в інтерв'ю на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, додавши, що він впевнений, що союзники НАТО поза Арктикою захочуть зробити свій внесок у ці зусилля.

"Ми зберемося разом у НАТО з нашими старшими командирами, щоб визначити, що необхідно", – оптимістично сказав Рютте, додавши: "Я не сумніваюся, що ми можемо зробити це досить швидко. Звичайно, я сподіваюся на 2026 рік, я сподіваюся навіть на початку 2026 року".

Рютте сказав, що питання розробки корисних копалин не обговорювалося під час його зустрічі з Трампом у Давосі в середу. Переговори щодо арктичного острова продовжаться між Сполученими Штатами, Данією та самою Гренландією, сказав він.

Рютте також сказав, що "активізація зусиль щодо Арктики не призведе до виснаження ресурсів на підтримку України, яка значною мірою залежить від членів НАТО у військовій підтримці у своїй війні з росією", пише видання.

У середу Трамп заявив, що США не застосовуватимуть силу для реалізації його амбіцій щодо набуття Гренландії, а пізніше відмовився від погрози запровадження додаткових мит проти деяких європейських союзників Вашингтона та членів НАТО з цього питання.

Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21.01.26, 22:02 • 15939 переглядiв

На запитання, чи можуть союзники по НАТО повірити Трампу на слово, Рютте відповів: "Ви завжди можете повірити Дональду Трампу на слово".

Рютте, якого Трамп згадав під час його широко обговорюваного виступу в Давосі в середу, також запитали, чому він, здається, стає людиною, яка найкраще може довести розмову з президентом США до позитивного завершення.

"Я не маю уявлення. Я можу лише сказати вам, що мені подобається цей хлопець, що я поважаю його лідерство", - сказав Рютте.

Рютте: нам потрібно зосередитися на Україні22.01.26, 11:00 • 3002 перегляди

Юлія Шрамко

