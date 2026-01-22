Рютте: нам потрібно зосередитися на Україні

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив на важливості зосередження на Україні. Про це він заявив під час виступу на Українському сніданку у Давосі, пише УНН.

Нам потрібно зосередити увагу на Україні. Давайте не втрачати цей момент - сказав Рютте.

Він вказав при цьому, на тлі обговорення останнім часом питання Гренландії, що, на його думку, насправді важливо. "Усе це не про Гренландію чи Арктики. Перш за все, це про те, як ми можемо захистити себе від наших супротивників. Наш головний супротивник для НАТО – це росія, і, звичайно, ми бачимо, як Китай масово нарощує свою міць, тому давайте не будемо наївними щодо Китаю, але росія – наш головний супротивник", - сказав Генсек НАТО.

